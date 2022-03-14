北捷「失速手扶梯」驚悚畫面曝！30乘客倒退嚕慘摔成一團
台北捷運板南線新埔站11號晚間發生手扶梯失速意外，當時在手扶梯上的乘客隨著手扶梯急速下滑，全部慘摔成一團，現場驚悚畫面曝光後，讓網友不禁驚呼「根本是電扶梯驚魂記！」而台北捷運公司表示是煞車迴路異常，將清查同類型電扶梯，該手扶梯未查明原因前，不會啟用。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 14:59:03
有網友在臉書社團「爆廢公社」發文，分享了事發當時的影片畫面，只見本該向上的手扶梯突然高速往下滑，站立其上的30幾位乘客紛紛重心不穩，瞬間摔成一團，畫面十分嚇人。
台北捷運公司表示，當時有一位乘客腳踝扭傷較嚴重，由救護車送醫治療，另有3位乘客輕微擦傷，其餘乘客則在起身後自行離站。北捷強調對於受事故影響的旅客深感抱歉，會持續關心慰問。另也說明手扶梯當下是因為煞車迴路異常，如今已將故障齒輪箱送廠檢查，並對同類型電扶梯展開清查，故障原因未查明前不會貿然啟用。
而網友則紛紛留言回覆說，「太可怕了吧，想像一下， 如果是忠孝復興的電扶梯」、「天啊，如果剛好有孕婦還是老人小孩在最下面」 、「太恐怖了」、「以後還是走樓梯好了」。（編輯：倪浩軒）