綠屏東初選後有信心團結 莊瑞雄：別小看潘孟安的高度
民進黨屏東縣長黨內初選競爭激烈，三名候選人周春米、鍾佳濱、莊瑞雄言辭屢交鋒。莊瑞雄今（14）日對此表示，自己透過每場座談會闡述屏東未來願景以及如何帶領屏東超越，深信初選結束就是團結對外爭取勝選的開始，這才是民進黨的傳統價值，別小看了屏東縣長潘孟安的高度。
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-14 14:59:05
莊瑞雄說，自己一直在強調公平競爭、不要引進外部勢力，相信鍾佳濱也非常清楚，在自己公開呼籲後，也能看到鍾除了說魔鬼藏在細節中，甚至是用文宣來表達他的憂心。
莊瑞雄表示，初選階段都沒有辦法整合自己派系，未來如何整合大家？爭取盟軍支持也是一種整合，但絕對不要當吳三桂引清兵入關 。相信選民都非常感同身受，也擔心民進黨的價值在這次選舉遭到國民黨的破壞。
莊瑞雄強調，行政資源是收編不了所有人的，三位候選人都在盡力爭取綠營各系統的支持，正如同十幾天前鍾陣營也尋求蘇系統支持，其他二位同志尋求蘇系統支持，這很合理，自己也不會刻意說這是在爭蘇的代理人。
至於初選後誰能夠團結民進黨，延續屏東的綠色執政，莊瑞雄表示，自己透過每場座談會闡述屏東未來願景以及如何帶領屏東超越；光明正大、公平競爭本就該是政黨黨內競爭的基本價值，不會因為呼籲就跟潘孟安水火不容。
莊瑞雄說，自己深信初選結束就是團結對外爭取勝選的開始，這才是民進黨的傳統價值，別小看了潘孟安的高度。