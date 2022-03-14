高雄曳引車鋼板滑落！撞擊電桿瞬間曝 2000戶停電6小時
高雄市燕巢區一輛曳引車裝載鋼板沿中西路行駛至中民路口左轉時，車上鋼板掉落撞擊路旁電桿，並砸毀路邊的多輛機車，所幸案發時無車輛經過，沒有造成人員傷亡。不過台電表示，由於電桿受損需更換，施工時間預計為下午3點至晚間9點，約有2000戶將受影響停電。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 16:38:27｜2022-03-14 17:41:58
而事故當下的影像畫面曝光，可以看見曳引車轉彎時突然鋼板滑落，不僅把停放路邊的機車撞倒，連電桿也遭殃。雖然沒有傾倒，但已然受損必須更換，而施工期間預計將有2000戶受影響，初步預計停電時間為下午3點至晚間9點。
據了解，駕駛曳引車之39歲郭姓男子，從事執業司機3年多，今早自燕巢區四林路一帶要將12塊鋼板送往同在燕巢區安招路的公司，行經路口左轉時，疑似車頭連結板台連接線斷裂，造成綑綁鋼板鋼索脫落，導致鋼板部分掉落。
警方到場實施酒測，酒測值為零無酒精反應。但警方仍依違反道路交通管理處罰條例「所載貨物脫落、掉落，處汽車駕駛人新臺幣3,000~18,000元」製單舉發，至於是否超載等其他違規，以及事故的詳細原因，仍將進一步調查釐清。（編輯：倪浩軒）