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52歲王菲凍齡近照曝光　身旁神祕男不是謝霆鋒

▲52歲王菲近照曝光。（圖／微博）
▲52歲王菲近照曝光。（圖／微博）

娛樂中心/綜合報導

2022-03-14 15:41:24｜2022-03-14 15:57:21

52歲歌壇天后王菲擁有空靈的美聲，在樂壇佔有一席之地，出道32年的她近年來鮮少公開露面，她凍齡的美貌也是外界一大焦點之一，有網友曝光王菲近照，52歲的她狀態依舊超好。而王菲與謝霆鋒的感情世界備受關注，前夫李亞鵬今（14）日宣佈再婚，日前被拍到懷孕的妻子，已旦下的結晶，一家3口幸福美滿。

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▲王菲狀態保持很好。（圖／微博）
▲王菲狀態保持很好。（圖／微博）
近日有王菲鐵粉在社群平台曬出王菲的「最新照片」，據悉地點在北京，王菲和朋友聚會合照，只見她身穿淺藍色上衣，對著鏡頭淺淺微笑，她一頭俐落短髮讓她看起來非常清爽，額頭還有瀏海看起來相當逆齡有個性，也不見任何皺紋，肌膚維持、保養狀態相當好。

王菲近照後，年過半百凍齡的美貌，引來不少網友讚嘆，「真的很漂亮呀」、「天后好有氣質」、「狀態真的非常好」、「仙女不會老？」、「歲月從不敗美人」、「身材還是好好啊，真的是女神」、「這狀態好絕」。

▲王菲在歌壇有不敗地位。（圖／微博）
▲王菲在歌壇有不敗地位。（圖／微博）
而隔壁的男子臉被打了馬賽克，明顯不是謝霆鋒，不少網友好奇這名男子的身分，在拍照時，身體微微傾向王菲，但兩人之間還是保持著社交距離，曝光照片的粉絲則解釋，男子是「某經紀人」。（編輯：薛羽彤）

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