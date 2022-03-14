基隆府會公民投票自治條例攻防 市府：與母法似多有抵觸
基隆市《基隆市公民投票自治條例》仍未跟進母法《公民投票法》修法，基隆市11位跨黨派的議員今（14）日於臨時會提案修法，引發關注；為此，基隆市政府發言人沈詠珮表示，近日少數議員針對本案的發言，的確與事實有很大落差，恐造成民眾誤解。
記者陳志仁／基隆報導
2022-03-14 15:45:10
沈詠珮指出，全國有約近一半縣市尚未完成修法（包含新竹市），基隆市並非倒數；全國22個縣市中，約有近一半縣市尚未配合108年6月21日的母法－公民投票法，完成制定或修正該縣市的公民投票自治條例，其中就包含新竹市至今也還未配合完成修法，跟議員提案的說明有很大落差。
沈詠珮強調，地方公投自治條例的修正關係市民創制複決權益，茲事體大，修法必須非常的謹慎且周延，市府已研擬基隆市公民投票自治條例的修正草案，預計送5月召開的議會定期會審議；其中，市府也將投票年齡配合母法下修至18歲，並廢除審議委員會等規定。
沈詠珮說，該臨時會提案與公投法母法似多有抵觸，恐有被中選會宣告無效的疑慮，例如公民投票案提案人數不足、提案格式或名冊不合規定、連署人數不足或未依規定格式提出者，公民投票法亦規定應不受理，議會版相關審查日數、補正日數或提出意見書日數均較公民投票法短等。
沈詠珮解釋，議員版以比擬新竹市公投自治條例為基礎，但跟全國已完成修法各縣市有極大差異：事實上，各縣市公投提案門檻多落在千分之三至千分之五，且連署門檻落在百分之二點五至百分之五，議員提案的版本，跟全國已完成修法縣市的內容，有非常大的差異。