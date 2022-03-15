《獅子王》登台首度北高巡迴25場　6月起臺北小巨蛋開演

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破億神劇《獅子王》深受大家喜愛想要親身體驗音樂劇《獅子王》的魅力、一探它深受喜愛的原因，6月11日開始，將從臺北小巨蛋展開一連串的演出，更首度於高雄初登場，而百老匯音樂劇《獅子王》傑出的視覺藝術技巧、非凡的音樂表現和攝人心魄的舞蹈設計，精確且細緻的傳達滿滿生命堅毅與溫度，值得每一位觀眾細細品嚐全台音樂劇迷的必看推薦，絕對必須蒞臨觀賞， 3月17日中午11點寬宏售票(kham.com.tw) 全面啟售，本次提供長期支持優質藝文活動的玉山銀行卡友與衛武營國家藝術文化中心會員享有95折購票優惠。期盼帶給所有玉山卡友、衛武營國家藝術文化中心會員以及全台民眾視、聽覺雙重享受！
2019年暑假在台北小巨蛋演出19場的百老匯音樂劇《獅子王》，不僅造成搶票風潮，更打破音樂劇在臺票房紀錄，本次國際巡演再次回到臺灣，是2022必看音樂劇，除台北小巨蛋10場演出外，將首次前進高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出15場，這是首次百老匯音樂劇在南台灣演出最多場次紀錄，2022年您絕不可再錯過這次美妙的體驗歷程。改編自1994年在動畫史上締造多項輝煌紀錄、並榮獲奧斯卡最佳原著音樂和最佳電影主題曲的迪士尼經典同名動畫片，一段愛與冒險的生命感動之旅，在東尼獎最佳導演茱莉·泰默帶領的頂尖幕後團隊製作下，透過令人驚豔讚嘆的視覺特效、創意無限的舞台道具、撼動人心的音樂及生動逼真的非洲叢林及原野動物中展開。
迪士尼劇場製作集團國際策略與授權部副總經理費利佩·岡巴表示:「我們非常榮幸能將百老匯王者之作《獅子王》再次帶來台灣，導演茱莉·泰默帶領的頂尖團隊製作出令人驚豔讚嘆的視覺特效、創意無限的舞台道具、撼動人心的音樂及生動逼真的非洲叢林、原野動物，值得一看再看。」製作公司麥可‧卡索集團執行長麥可‧卡索也表示:「能參與《獅子王》國際巡演製作簡直就是美夢成真， 2019年臺灣劇迷的熱情令人難忘，非常開心2022年能再度登上台北小巨蛋，更榮幸的是能首次前往高雄演出，將百老匯音樂劇之美帶給高雄的劇迷。」（編輯：薛羽彤）