冷酷小貓「掌摑無辜男」畫面流出 女友1旁嗨喊：打爆他
貓皇饒命啊！貓咪性格敏感多變，養貓之人多少都受過名為貓拳的禮賜，國外網友就分享一則影片，內容是男友被冷酷小貓按倒在床，連賞數個巴掌卻無力抵抗的「駭人」影片！
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 16:23:57
影片發布於3／8婦女節隔（9）日， 畫面中能看到男子身上坐著一隻灰白小貓，不知何故，當男子一抬頭與之對視，貓咪便會毫不留情地送上一拳，男子的頭甚至被打偏，可見力道之強勁，旁邊的女友見到這驚人的一幕不但不阻止，反而不停在旁替貓咪助威「打他！喔！打爆他！喔！！」，發布影片時也驕傲的附註「這隻是我的貓！」
這部貓咪揍倒無辜男的影片在網路上廣為流傳，不過大家可以仔細看一下貓咪的右手邊，其實牠並不是真的如此暴力，是男子控制牠的手做出揍人動作，純屬搞笑影片，沒有任何一個人因此受傷。眾人回覆「這正是我在國際婦女節需要的那種內容」、「國際婦女節快樂」、「這隻貓一直在想著這一刻」、「好吧..我實際上以為貓是自己做的..哈哈」、「我在訓練我的貓」。 （編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞
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