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青少年打第3劑有必要？醫：利弊得失很相近

▲衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家近期將討論青少年接種第3劑新冠疫苗規劃，若拍板通過，4月初就會開打。（圖／台中市政府提供，2021.10.08）
▲衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家近期將討論青少年接種第3劑新冠疫苗規劃，若拍板通過，4月初就會開打。（圖／台中市政府提供，2021.10.08）

記者許若茵／台北報導

2022-03-14 16:06:00

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家近期將討論青少年接種第3劑新冠疫苗規劃，若拍板通過，4月初就會開打。對此，小兒科醫師林應然今（14）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，青少年施打與否利弊得失相近，在接種前應告知所有優劣問題，讓其自由選擇接種與否

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我國12至18歲青少年可施打BNT新冠疫苗，5至11歲幼童則尚無疫苗可打，ACIP專家將於本月24日討論兒童接種規劃，若會議討論通過，最快4月初就能開放12至18歲接種追加劑，並開放5至11歲接種。

對此，林應然認為，青少年是否接種新冠疫苗仍存很大的爭議，目前部分國家如香港、英國，青少年還是只接種1劑新冠疫苗，就是擔心次劑可能引起心肌炎等副作用。

「我是覺得我會傾向沒有必要！」林應然認為，青少年即使感染新冠肺炎，也多是無症狀或是輕症，與嚴重副作用相比，沒有施打必要，且新冠後遺症如注意力不集中、失眠、胸痛或是呼吸困難等，也多發生在嚴重感染者身上，較少發生在青少年身上。

不過因仍擔心有少數重症發生，有部分專家支持青少年接種第3劑疫苗，林應然認為，若要讓青少年施打，應將所有利弊得失都清楚告知，並要讓青少年自願選擇，不可強迫接種。

至於疫苗廠牌方面，林應然表示，現階段僅BNT疫苗通過青少年臨床試驗，雖其他廠牌疫苗理論上也無問題，不過仍待科學報告驗證，民眾也要有概念，疫苗副作用牽涉個人體質差異，相對年長者感染新冠肺炎後，重症死亡比率較高，相對接種疫苗利大於弊，青少年打疫苗利弊得失相近，是否接種專家意見仍分歧，還很難說。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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