青少年打第3劑有必要？醫：利弊得失很相近

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對此，林應然認為，青少年是否接種新冠疫苗仍存很大的爭議，目前部分國家如香港、英國，青少年還是只接種1劑新冠疫苗，就是擔心次劑可能引起心肌炎等副作用。
「我是覺得我會傾向沒有必要！」林應然認為，青少年即使感染新冠肺炎，也多是無症狀或是輕症，與嚴重副作用相比，沒有施打必要，且新冠後遺症如注意力不集中、失眠、胸痛或是呼吸困難等，也多發生在嚴重感染者身上，較少發生在青少年身上。
不過因仍擔心有少數重症發生，有部分專家支持青少年接種第3劑疫苗，林應然認為，若要讓青少年施打，應將所有利弊得失都清楚告知，並要讓青少年自願選擇，不可強迫接種。
至於疫苗廠牌方面，林應然表示，現階段僅BNT疫苗通過青少年臨床試驗，雖其他廠牌疫苗理論上也無問題，不過仍待科學報告驗證，民眾也要有概念，疫苗副作用牽涉個人體質差異，相對年長者感染新冠肺炎後，重症死亡比率較高，相對接種疫苗利大於弊，青少年打疫苗利弊得失相近，是否接種專家意見仍分歧，還很難說。
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