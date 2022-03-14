藍營「活棋」佈局桃園　朱嫡系子弟凌濤傳承意味濃

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隨著年底選戰步步逼近，各黨派啟動戰將盤點，外界認為凌濤過去在新北市府服務，又與妻女居住新北市蘆洲區，大學則在政治大學就讀，因此判斷他會參選三蘆或者大安文山區，地方人士也頻點名建議他投入選戰。
而近日傳出凌濤決定參選桃園，外界才開始追問他與桃園的地緣關係。據了解，凌濤母親家族早期從雲林移居往桃園，在桃園夜市經小型餐飲業已經三代，而岳家親族也從三重移往桃園居住多年，他的父親則是在中原大學唸書。
因此，凌濤在選戰規劃過程中，桃園一直都排在首選，尤其他過去幾年都在朱立倫團隊工作，桃園是朱的起點、朱系幕僚及局處首長幾乎都來自於桃園。
一名地方人士認為，國民黨青年今年踴躍參選，雙北早已「額滿」，不過，青年力量應平均分散，台北市新人戰將大多已耕耘地方多年，凌濤被視為活棋，最和平的方式確實是往桃園移動，將未來可能經歷的內耗、紛爭降至最低。
另外，該人士認為，比較北市與桃園人口結構，台北人口萎縮、桃園人口仍持續向上發展，經營新選民的支持是國民黨不可忽視的一塊，而檢視各區可發現，桃園確實有新世代參與空間。
最後，該人士分析關鍵原因，桃園市國民黨在年底選戰的重中之重，象徵意義強大，朱立倫上任時就宣示必要贏回桃園，派出嫡系子弟兵前往深耕，對朱立倫來說是個延續，更展現收復桃園的決心。
針對接下來的規劃，據了解，若能順利參選桃園，凌濤政見方向將以育兒、年輕父母社會角色及勞工議題為主軸，包括朱立倫在新北市引進的北歐共融式公園、大幅開辦公托，以及年輕父母面臨的勞工制度議題。除了政策面，在政治攻防上，也將針對防疫及工廠公安等既有議題配合當地藍營民代，給予火力支援。
不過，不過這樣的消息仍引起部分當地人士不滿，質疑他過去對於桃園沒有太過關心。對此，凌濤友人點出其實不然，包花台中補選過程中，桃園市長鄭文燦在桃機爆發Omicron群聚當日，卻率領市府團隊、市議員前往沙鹿替林靜儀造勢站台，以及民進黨立委鄭運鵬稱基本工資「過度」調漲等言論時，他第一時間就火力全開，批評他們棄地方選民不顧，成天搞政治，更多次在3+11及國門管制等防疫政策攻防上監督執政黨，為民眾發聲。