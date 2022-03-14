名家論壇》黎榮章／台北市長落誰家　陳建仁出戰有優勢？

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從陳建仁過去的負面聲量觀察，他曾因力挺國產疫苗引發「護航」批判，分析他近半年來的網路負面聲量，總數4000多則，來源集中在特定頻道，以PTT八卦版占最多，其次是PTT政黑板，兩者相加超過3成；而在LINE TODAY、YAHOO奇摩新聞粉絲團也有不少負面聲量，前五名頻道的負聲量加總就超過5成。
有黨就有仇，陳建仁過去雖未入黨，但身為民進黨政府的副總統，又深受蔡英文倚重，加上其在防疫工作上屢屢出頭，自然被非綠營支持者納入砲火打擊範圍；政治人物遭受對手批評在所難免，但值得注意的是，陳建仁的負聲量並非「多點開花」，來源集中在特定頻道，相較其他潛在參選人，陳屬於仇恨值不高的人選。
另方面，由於選民對候選人的印象也是影響投票的重要因素，透過分析網友評論陳建仁時所使用的詞彙加以觀察，陳建仁在「親和力」、「群眾魅力」、「領袖特質」三個人格特質面向都給網友帶來正面觀感，三個面向的正面比例分別為100%、78%、67%。在親和力部分，網友認為他「專業溫暖」、「溫和好人」；在群眾魅力部分，網友對他的評論是「人格高尚」、「在中南部很受歡迎」；在領袖特質部分，網友評價他「學者氣息」、「比賴清德更有能力做總統」，「印象分數」可說是相當不錯。
歷經多次選戰淬鍊，民進黨的文宣戰、網路戰能力始終領先國民黨，更隨時代演變而不斷進化。從網路輿情數據發現，陳建仁目前聲量雖不高，卻有爆發潛力，難能可貴的是他目前仇恨值不高，在網友心中形象良好，相當適合成為標的物，讓擅於形象包裝的民進黨去進行正面選戰。蔡英文即將任滿，若與蔡友好的陳建仁能披上民進黨戰袍爭戰首都市長，甚或是在2024角逐總統，都能成為民進黨的最佳活棋、延伸蔡英文意志的好人選。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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