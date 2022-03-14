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名家論壇》黎榮章／台北市長落誰家　陳建仁出戰有優勢？

▲年底地方選戰，最受關注的莫過台北市長之役，前副總統陳建仁在去年底入黨疑似為選戰做準備，更將人選討論推向另一波高潮。（圖／翻攝陳建仁臉書）
▲年底地方選戰，最受關注的莫過台北市長之役，前副總統陳建仁在去年底入黨疑似為選戰做準備，更將人選討論推向另一波高潮。（圖／翻攝陳建仁臉書）

文/黎榮章

2022-03-14 16:22:12

年底地方選戰，最受關注的莫過台北市長之役。台北市長素有「市府直通總統府」的政壇傳說，而對民進黨來說，年底台北市長選戰更是場宿願的奮戰。儘管20年來民進黨兩度拿下中央執政權，但自從1998年底陳水扁被馬英九截斷台北市長連任路後，民進黨已逾20年未能在台北市主政。緣此，民進黨對台北市長人選益發謹慎，希望推出最強人選，寄望這隻超強母雞帶動北台灣，乃至於全台的選戰士氣。除了去年就一直被點名的衛福部長陳時中，交通部前部長林佳龍、文化部前部長鄭麗君等人也被點名，而媒體爆出前副總統陳建仁在去年底入黨疑似為選戰做準備，更將人選討論推向另一波高潮。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫分析陳建仁近3個月的網路聲量，卸任副總統後回歸中研院研究生活的他，平常鮮少公開露面，總聲量2.6萬不算高，但偶爾出現在眾人面前，陳建仁仍能創下聲量高點。去年11月中旬，陳建仁受邀到立陶宛、波蘭，當日聲量1776則；今年1月底，陳建仁出席中研院新書分享會分享台灣防疫政策，當日聲量2236則，也在網路上掀起高關注，這說明陳建仁具備瞬間創造高聲量能力的，身為一個形象相對中性的前副總統，他有一定的話題性自帶流量。

▲陳建仁網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
▲陳建仁網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
 
從陳建仁過去的負面聲量觀察，他曾因力挺國產疫苗引發「護航」批判，分析他近半年來的網路負面聲量，總數4000多則，來源集中在特定頻道，以PTT八卦版占最多，其次是PTT政黑板，兩者相加超過3成；而在LINE TODAY、YAHOO奇摩新聞粉絲團也有不少負面聲量，前五名頻道的負聲量加總就超過5成。

有黨就有仇，陳建仁過去雖未入黨，但身為民進黨政府的副總統，又深受蔡英文倚重，加上其在防疫工作上屢屢出頭，自然被非綠營支持者納入砲火打擊範圍；政治人物遭受對手批評在所難免，但值得注意的是，陳建仁的負聲量並非「多點開花」，來源集中在特定頻道，相較其他潛在參選人，陳屬於仇恨值不高的人選。

▲陳建仁網路負面聲量來源頻道分析。（圖／QuickseeK提供）
▲陳建仁網路負面聲量來源頻道分析。（圖／QuickseeK提供）
 
另方面，由於選民對候選人的印象也是影響投票的重要因素，透過分析網友評論陳建仁時所使用的詞彙加以觀察，陳建仁在「親和力」、「群眾魅力」、「領袖特質」三個人格特質面向都給網友帶來正面觀感，三個面向的正面比例分別為100%、78%、67%。在親和力部分，網友認為他「專業溫暖」、「溫和好人」；在群眾魅力部分，網友對他的評論是「人格高尚」、「在中南部很受歡迎」；在領袖特質部分，網友評價他「學者氣息」、「比賴清德更有能力做總統」，「印象分數」可說是相當不錯。

▲陳建仁網路人格特質分析圖。（圖／QuickseeK提供）
▲陳建仁網路人格特質分析圖。（圖／QuickseeK提供）

 
歷經多次選戰淬鍊，民進黨的文宣戰、網路戰能力始終領先國民黨，更隨時代演變而不斷進化。從網路輿情數據發現，陳建仁目前聲量雖不高，卻有爆發潛力，難能可貴的是他目前仇恨值不高，在網友心中形象良好，相當適合成為標的物，讓擅於形象包裝的民進黨去進行正面選戰。蔡英文即將任滿，若與蔡友好的陳建仁能披上民進黨戰袍爭戰首都市長，甚或是在2024角逐總統，都能成為民進黨的最佳活棋、延伸蔡英文意志的好人選。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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