全台最大恐龍音樂劇《恐龍復活了》衛武營登場

挾帶國內外超過15萬人氣的台韓共製音樂劇《Musical TARU! 恐龍復活了!》中文版將於3月26、27 日於衛武營歌劇院登場，高強度精彩歌舞和歡樂劇情，搭配最高3公尺、最長6公尺的超巨型恐龍偶，現場震撼氛圍不容錯過。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-03-14 16:33:22
《恐龍復活了!》暴龍、厚頭龍、長頸龍，巨大恐龍伴隨震耳吼聲出場。劇情敘述主角們在月全蝕夜晚潛入博物館，沒想到恐龍化石和博物館展品悄然復活，半夜被竊賊盜走的小霸王龍「TARU」被迫和媽媽「提菈」分開，一群熱愛恐龍的主角們隨即展開一場驚奇的冒險旅程。上半場滿台的歌舞場面，帶動現場氣氛，劇情懸疑、好笑又緊張。下半場的重頭戲則是小霸王龍和媽媽的重逢片段。不僅演員載歌載舞，恐龍戲偶也賺人熱淚。
《Musical TARU! 恐龍復活了!》中文版自2018年起於台灣、新加坡演出累積近60場次， 超過50,000人次進場欣賞。劇中巨型的恐龍化石偶(最高近3米、最長達6米)，生動逼真的大型戲偶將在舞台上「復活」，宛如劇場版的《博物館夜驚魂》，展現出在博物館裡看不到的視覺震撼。
安徒生和莫札特劇團監製及本劇導演皆根於高雄，自小受高雄藝文環境滋養，劇團 創立以來便堅持每檔演出都不能錯過高雄。負責人表示，《Musical TARU! 恐龍復活了!》是帶孩子入門表演藝術的最好選擇，適合全家觀賞。3月26、27 日於衛武營歌劇院登場。