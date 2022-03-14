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劍青檢改籲檢察人事勿走回頭路　法務部：搜集意見尋共識

▲劍青檢改對於檢察官人事提出疑慮，法務部尊重劍青檢改的意見，強調會多方蒐集意見。（圖／NOWnews資料照）
▲劍青檢改對於檢察官人事提出疑慮，法務部尊重劍青檢改的意見，強調會多方蒐集意見。（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

2022-03-14 16:36:32｜2022-03-14 17:51:57

檢察官人事諮詢會議明天召開，劍青檢改今（14）日籲請法務部，堅定一二審輪調制，勿走回擴編「萬年二審」回頭路，對此，法務部表示尊重，強調將持續蒐集意見、尋求共識，建立活化的審級輪調制度。

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法務部表示，有關「是否建立二審實缺之遴選機制」議題，是一些檢察官及檢審委員的建議，法務部秉持開放態度，進一步傾聽各界聲音，對於劍青檢改聲明，法務部表示尊重，也會持續蒐集檢察官及外界意見，積極尋求大家共識，繼續穩健推動一二審輪調制度，促進檢察人事經驗傳承及交流。

官員表示，新制實施才4年，當初規劃第三次上二審有實任機會，目前還沒有三專生第三次上二審，考量讓三專生未來有更好的規劃，即便順利第三次上二審，也會超過十年的時間，如果舊二審都退休，可能面臨二審沒有資深檢察官傳承的問題，才想聽聽大家的意見，沒有違背司改「活化人事」的決議。

據了解，法務部明天下午將召開檢察官人事諮詢會議，將就外界建議朝「第二次」上二審有補實的機會，也就是回到二審實任等人事制度議題，邀請「三專生」與「二專生」交換意見，後續將視議題內容研擬找相關專家、學者或（主任）檢察官等同仁再充分討論。

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