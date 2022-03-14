賈靜雯讚大S閃婚「敢愛敢恨」　笑稱：徐媽要有強心臟

金馬影后賈靜雯今（14）日為《Tiffany 2022自然綺想高級珠寶展》揭幕，一襲深藍低胸禮服加上2.5億台幣黃鑽珠寶在身，更顯雍容華貴，適逢白色情人節，她笑說跟老公修杰楷每天都像情人節，生活都很浪漫，活得很有儀式感，聽聞大S閃婚舊愛具俊曄一事，她笑說非常驚訝，「哇，好像大S會做的事情喔，敢愛敢恨，從以前對她印象就是這樣！」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈靜雯說結婚後，每天都像過情人節，平淡但很浪漫。（圖／記者王嘉鴻攝）

賈靜雯跟修杰楷相差8歲的姊弟戀，當年結婚同樣震撼演藝圈，她讚美大S很有勇氣，「我覺得這是非常棒的事情，追愛本來就很美好，要看每個角色的心態，像長輩的話就要心臟很強大，但是對於女性來說，作為他們的朋友，我都會給予很大的祝福」。





賈靜雯自認跟大S一樣勇敢追愛，也是一個勇敢、勇於面對的女人，還笑著向媒體說「你想再看我閃婚一次嗎？」之前直播時，被問及是否再生第四胎，讓家裡增添新成員，修杰楷興致勃勃，但賈靜雯似乎意願不高，「我現在這樣已經很有勇氣了，生了三個，我覺得我很棒了，愛情很美好，心跳頻率跟期待值會很不一樣，帶小孩也很浪漫，雙魚座的女兒很愛我，眼睛會冒愛心，每天出門要媽媽在她手上畫愛心，親吻媽媽的手掌，把媽媽的愛帶去校園」。





▲弟妹朱芯儀得了乳癌，賈靜雯稱讚她很勇敢面對。（圖／記者王嘉鴻攝）

疫情期間世事無常，弟妹朱芯儀宣布得了乳癌，《初擁》劇組攝影師意外落水身亡，身邊人遭遇事故，讓賈靜雯感到很衝擊也很心疼，她稱讚朱芯儀是一個很棒、很勇敢的女生，第一時間面對的時候，看著她的表情、眼神會被感動，相信這一路治療過程，大家給她的祝福，會給她很大的動力。





而她和《初擁》攝影師黃柏雄剛合作《媽，別鬧了！》，戲還沒上檔就遭遇此事，她坦承當下很難平復心情，因為雄爺對待演員非常好，人又敬業，希望整體環境能給幕後工作人員多點保障、少點遺憾，「該有的措施不能少，不要把它當作賭博，因為賭博有僥倖心態，有些事情是需要避免跟防範的」。



