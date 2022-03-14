年度人力仲介評鑑出爐　逾半數成績達A級

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勞動部指出，109年度人力仲介機構評鑑共1038家，較108年度1305家減少，是因為107年推動人力仲介機構績優免評制度，如人力仲介機構近2年評鑑成績均為A級，且於評鑑期間未違反《就業服務法》，可免接受評鑑1次，隔年度接受評鑑時評鑑成績為A級，可再免接受評鑑1次，以鼓勵服務良好的仲介公司維持佳績，並激勵評鑑成績B級的公司向上提升。
勞動部說明，109年度績優免評仲介機構家數達433家，較108年度績優免評仲介機構131家，增加302家，顯示在績優免評制度下，鼓勵評鑑成績良好的人力仲介機構能持續保持成績。
勞動部今日公告109年度人力仲介機構評鑑結果，在1038家受評的人力仲介機構中，評鑑成績A級（90分以上）共536家，占51.64%；B級（70分至未滿90分）共462家，占44.51%；C級（未滿70分）共40家，占3.85%。
勞動部提醒，評鑑成績均已上網公告，亦可於私立就業服務機構查詢系統，民眾除參考評鑑成績外，也可查詢引進移工類別（家庭類或事業類）、是否曾違法、行蹤不明情形來篩選，或是用視覺化的地圖式搜尋，選擇鄰近的仲介公司，同時，簽約前能夠多方了解人力仲介機構所提供的服務項目及收費等情形，以及雙方契約權利義務事項等，以保障自身權益。