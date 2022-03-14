雞排很好吃　毒販車上爽啃雞排遭警突襲逮捕

高雄市一名35歲邱姓毒販與魏姓妻子涉嫌販毒，高雄市刑大日前趁邱女駕車外出買了塊雞排暫停在路邊啃咬時將其逮捕，面對警方盤查，邱男仍不捨不得手中的雞排，一邊配合警方，一邊嘴巴仍持續啃咬雞排，最後邊吃雞排邊被押回住處，警方在裡頭查扣毒品、空氣槍等證物，並將邱男及屋內女友魏女及林男依法送辦。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-03-14 18:08:10
邱嫌於本月8日傍晚6時許，將車停在路邊吃雞排，雖然遭警方攔查，邱男在配合警方之餘還邊吐雞骨頭仍繼續吃，警方將其帶租屋處，當場搜出海洛因22.67公克、安非他命9.34公克、K他命0.85公克、14包毒品咖啡包、吸食器、現金19萬9千元及手機等相關證物，甚至還發現一把用於毒品交易防身的空氣槍。
警方到場時，屋內還有魏女及林姓毒蟲，兩人正在屋內「面交自取」，屋內計查獲海洛因（22.67公克）、安非他命（9.34公克）、K他命（0.85公克）、毒咖啡包14包等物。
警方表示，邱男疑似擔心販毒遭人黑吃黑，隨身還攜帶一把左輪手槍防身，但經鑑定後，確認僅是空氣手槍，無殺傷力。
全案經警詢後，依毒品危害防制條例，將邱男、魏女、林男等3人移送高雄地檢署偵辦，另林男還被查到因涉犯詐欺被台中地檢署通緝，警詢後依規定將他解送至中檢歸案。