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無關白雲、牽亡歌　中一中還原老師暴怒真相：學生唸課文

▲台中一中證實，學生使用的哏圖不是白雲。（圖／學生提供，2022.03.14）
▲台中一中證實，學生使用的哏圖不是白雲。（圖／學生提供，2022.03.14）

記者顏幸如/台中報導

2022-03-14 17:24:54

台中一中師生衝突事件，校方今（14）公佈最新調查結果，呂姓音樂失控導火線是學生報告時唸課文，而非提到南北管，且衝突後已讓學生把報告講完、播了牽亡歌。老師願為情緒控制不佳向學生道歉，對於外貌被取綽號，透露「一向一笑置之」。校方表示，事件完成調查前，會安排其他老師先代課，讓彼此有空間調適心情。

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台中一中教務主任彭佳偉下午代表校方出席記者會，說明上週五（11日）高一某班音樂課師生衝突的初步調查結果，並針對外界質疑提出7點澄清：
一、學生已提供原始簡報檔案給校方、哏圖未與老師綽號相關。
二、簡報裡的哏圖很有創意。
三、老師不否認同學非常認真，刪除簡報頁面係認為超出規定的範圍。
四、老師自承情緒失控引爆點是同學唸課文，願意公開致歉。
五、負責報告陳同學當天未和拍片同學一起向學校申訴。
六、該校師生申訴管道不只一種。
七、事件發生後由導師、校內相關教師處理，沒有老師要求學生下架影片。

▲台中一中表示，學生的簡報活潑有創意。（圖／學生提供，2022.03.14）
▲台中一中表示，學生的簡報內容活潑有創意。（圖／學生提供，2022.03.14）
彭佳偉表示，事發後有老師向拍片學生說，影片上傳容易產生媒體效應、導致事件失焦。他強調中一中學風一向自由，老師不會命令學生、說出「請你下架」的話。他認為該事件發展至今，對一中學生也是一次很好的教材。

校方今找了報告的4個學生、手機錄影的學生、相關4位老師深入對話，釐清整個來龍去脈。彭佳偉說，師生們都證實音樂老師「失控的點」，是在陳姓學生開始唸課文之後。

4位同學溝通時不斷強調，他們對報告主題很有興趣，努力收集資料想和大家分享，事前準備那麼辛苦卻被老師刪掉，當下覺得很遺憾。陳姓學生想翻案，氣憤之餘才出現影片中的對話，但錄影結束錄影後，陳同學翻案成功，老師有讓他們繼續報告，影片裡的南北管、牽亡歌也都播完。

呂姓老師則說，事前已對作業的秒數、範圍、分工規範詳細，預先檢視時覺得報告裡的南北管、牽亡魂超出範圍應該刪除，但學生因報告時間不足，竟開始唸課文，才引爆她的怒氣。呂老師說，她不否認同學們非常認真，自己也沒貶抑南北管或牽亡歌的意思，對於情緒控管不佳造成校方和同事們的困擾，她願意公開向學生們道歉，希望事件不要因此失焦。

▲台中一中教務主任彭佳偉下午代表校方出席記者會。（圖／校方提供，2022.03.14）
▲台中一中教務主任彭佳偉下午代表校方出席記者會。（圖／校方提供，2022.03.14）
彭佳偉說，一中的孩子充滿創意和想像力、音樂老師則主張文本閱讀，雙方各有立場。當下最重要的不是懲處誰，而是在衝突之後建立對話平台，讓雙方能互信與理解。

關於老師適任爭議，彭佳偉表示，該名老師已在一中服務30幾年，教學風格一直是「嚴謹、按步就班、循規蹈矩」，適任與否不能單以一支影片論斷，至於班上多數學生是否希望換掉老師，校方會再了解。在專案小組完成調查前，應各自調適心情、減少雙方接觸，會請其他老師先行代課。

至於被取「白雲」等綽號，彭佳偉說：「因為外表被學生取綽號很多年，身心壓力一定相當沈重。呂老師表示個人相當堅強，可以一笑置之，但也提醒學校，在品德教育上應該要更努力。」

台中市教育局長楊振昇認為，師生間應該相互尊重與理解，如果有好的溝通方式、多一點傾聽，或許能減少問題發生。他還說，每個人都要學習EQ，包括了解與管理自己的情緒，「遇到不愉快時，學著用何種方式表達，這都是社會學習的過程」。

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