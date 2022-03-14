無關白雲、牽亡歌　中一中還原老師暴怒真相：學生唸課文

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一、學生已提供原始簡報檔案給校方、哏圖未與老師綽號相關。
二、簡報裡的哏圖很有創意。
三、老師不否認同學非常認真，刪除簡報頁面係認為超出規定的範圍。
四、老師自承情緒失控引爆點是同學唸課文，願意公開致歉。
五、負責報告陳同學當天未和拍片同學一起向學校申訴。
六、該校師生申訴管道不只一種。
七、事件發生後由導師、校內相關教師處理，沒有老師要求學生下架影片。
彭佳偉表示，事發後有老師向拍片學生說，影片上傳容易產生媒體效應、導致事件失焦。他強調中一中學風一向自由，老師不會命令學生、說出「請你下架」的話。他認為該事件發展至今，對一中學生也是一次很好的教材。
校方今找了報告的4個學生、手機錄影的學生、相關4位老師深入對話，釐清整個來龍去脈。彭佳偉說，師生們都證實音樂老師「失控的點」，是在陳姓學生開始唸課文之後。
4位同學溝通時不斷強調，他們對報告主題很有興趣，努力收集資料想和大家分享，事前準備那麼辛苦卻被老師刪掉，當下覺得很遺憾。陳姓學生想翻案，氣憤之餘才出現影片中的對話，但錄影結束錄影後，陳同學翻案成功，老師有讓他們繼續報告，影片裡的南北管、牽亡歌也都播完。
呂姓老師則說，事前已對作業的秒數、範圍、分工規範詳細，預先檢視時覺得報告裡的南北管、牽亡魂超出範圍應該刪除，但學生因報告時間不足，竟開始唸課文，才引爆她的怒氣。呂老師說，她不否認同學們非常認真，自己也沒貶抑南北管或牽亡歌的意思，對於情緒控管不佳造成校方和同事們的困擾，她願意公開向學生們道歉，希望事件不要因此失焦。
彭佳偉說，一中的孩子充滿創意和想像力、音樂老師則主張文本閱讀，雙方各有立場。當下最重要的不是懲處誰，而是在衝突之後建立對話平台，讓雙方能互信與理解。
關於老師適任爭議，彭佳偉表示，該名老師已在一中服務30幾年，教學風格一直是「嚴謹、按步就班、循規蹈矩」，適任與否不能單以一支影片論斷，至於班上多數學生是否希望換掉老師，校方會再了解。在專案小組完成調查前，應各自調適心情、減少雙方接觸，會請其他老師先行代課。
至於被取「白雲」等綽號，彭佳偉說：「因為外表被學生取綽號很多年，身心壓力一定相當沈重。呂老師表示個人相當堅強，可以一笑置之，但也提醒學校，在品德教育上應該要更努力。」
台中市教育局長楊振昇認為，師生間應該相互尊重與理解，如果有好的溝通方式、多一點傾聽，或許能減少問題發生。他還說，每個人都要學習EQ，包括了解與管理自己的情緒，「遇到不愉快時，學著用何種方式表達，這都是社會學習的過程」。