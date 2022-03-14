名家論壇》單厚之／蔣萬安或許該感謝蘇貞昌

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質詢缺電居然講到反攻大陸，蔣萬安第一時間真的有點不知如何回應，質詢結束後才做了比較像樣的反擊，氣勢上輸了一籌。但餘怒未消的蘇貞昌隔天又繼續開砲，批評蔣萬安是「街頭小混混般」挑釁，讓戰火繼續延燒，包括侯友宜、柯文哲都忍不住加入戰局。
蘇貞昌口才便給且欺軟怕硬，對蔣萬安的態度當然是故意要修理蔣萬安。2020年蔣萬安質詢萊豬進口時，蘇貞昌就點名「信功支持萊豬進口」，當場把蔣萬安講到啞口無言，結果當晚信功就發聲明駁斥蘇貞昌的說法，藍委還以違反《社維法》告發蘇貞昌，結果中正一分局根本不敢辦，最終不了了之。
這次的狀況也一樣，蘇貞昌是刻意要讓蔣萬安難看，才會拿兩蔣時代來說事。而至少在當下，蘇貞昌也的確在氣勢上壓過了蔣萬安。但拿「反攻大陸」來講缺電，把兩蔣跟蔣萬安說成是同一個「政府」，也實在是太無厘頭，就綠營支持者都未必能接受這樣的邏輯。
蘇貞昌自然是因為自知落了下風，所以話才會越講越狠、越講越重，連「街頭小混混」這樣的話都說了出來。目的不過是向深綠靠攏，裹挾深綠的政客必須和自己站在一起。雖然的確有深綠名嘴和政客跳出來「贊聲」，但這個議題延續下去，民進黨很難討到好處。
拜蘇貞昌之賜，蔣萬安近期的聲量暴衝到所有政治人物第3名，3月11日當天聲量有3萬1千多筆，是平常的12、13倍。跟之前的信功案一樣，蔣萬安雖然第一時間輸了氣勢，但因為蘇貞昌太過無厘頭，蔣萬安最終其實是贏的。在外界普遍質疑他風格太過溫和、軟弱之際，此事對蔣萬安可以說是不無小補。
以「天龍國」藍大於綠的結構來看，血緣對蔣萬安其實是資產大於負債，但蔣萬安或許是看得太長遠，所以一直對自己的「蔣」字提心吊膽，總是小心翼翼地試圖降低「蔣」這個姓對他選舉可能造成負面的影響。但從這次跟蘇貞昌的口水戰可以清楚看出，不管蔣萬安怎麼努力，在民進黨的眼中他就是永遠都「洗不白」，就連缺電都可以拿蔣家來回擊。也多虧了這個「蔣」字，蔣萬安才會莫名其妙撿到一場小勝。
雖然全世界都認定蔣萬安就是國民黨台北市長的候選人，但蔣萬安至今還經常聲稱自己的身份是國會議員，不願回應外界對市長候選人的期望，即便民調已經出現警訊，也遲遲沒有展現出主帥應有的姿態。
從缺電到反攻大陸，這一場口水戰反映的是，不管蔣萬安主觀上怎麼想，台北市長選戰其實已經開打，對手不會等到蔣萬安準備好了、想要打了才出手。蔣萬安不要再拖幾個月才發現，自己唯一準備好的只有自己的姓。