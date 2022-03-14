桃機斷電不只線路故障？機場公司：已向航警報案

桃園機場於11日發生第二航廈發生停電事件，機場公司今（14）日說明，初步檢測為北側電車系統（PMS）線路故障，不過今日發現有「其他狀況」，已向航警局報案並全力配合調查。另為提升供電穩定度，現階段規劃12億預算的電力改善工程已在進行中，預計在2023年啟用。
記者黃仁杰／台北報導
2022-03-14 17:58:04
桃園機場第二航廈在11日晚間6點58分發生跳電，影響範圍包括第二航廈地下行李場、出境大廳部分區域、南側登機廊廳、B2美食街等，機場公司表示，跳電發生時，緊急發電機立刻自動啟動供電，維持重要設施正常運作，也在當晚8點30分成立緊急應變小組，經檢測後於8點42分將電力送至航廈，於離峰時段12日凌晨12點15分完成復電前檢查後恢復供電，凌晨12點45分完成全部設施復歸。
機場公司表示，事件發生當時初步檢測為供應北側電車系統(PMS)之線路故障，機場公司於後續全面分段詳細檢查線路，於今發現另有其他狀況並向航空警察局報案，基於偵查不公開原則，機場公司將全力配合後續司法調查。
為提升供電穩定度，機場公司近年針對系統設備、管理機制以及人力訓練三大面向，執行短中長期具體改善方案，編列超過12億元推動電力電纜、發電機及相關變電設備改善工程，目前實際進度已達39.50%，預計2023年底完成全案，也在2019年針對第一、二航廈主體不斷電系統進行調查，相關老舊不斷電系統亦已納入本案一併汰換。此外，機場公司自2019年動工之新建桃機東變電站，預計於2022年年中前完成興建，2023年送電啟用，屆時將可達到雙迴路之高壓供電架構。
另外，配合第三航廈時程，機場公司未來將另新建桃機西變電站，引進台電長安變電所電源，與桃機東變電站互相備援。