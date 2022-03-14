視察家樂福倉儲火警 鄭文燦：倉儲防災將全面進行體檢
位於桃園市楊梅區幼獅工業區內的家樂福倉儲物流中心今（14）日上午突然發生大火，整個廠區瞬間陷入火海，大火產生的濃煙直竄天際，十分的駭人。桃園市長鄭文燦今日下午前往楊梅區，視察家樂福倉儲火警救災情形時表示，早上約7點半，消防局接獲通報位於幼獅工業區的家樂福楊梅物流中心發生火警，消防團隊於7點41分迅速抵達現場，火勢在9點10分順利獲得控制，並於下午1點16分左右完成火場滅火。
記者李春台/桃園報導
2022-03-14 17:58:17｜2022-03-14 17:59:01
鄭文燦指出，家樂福楊梅物流中心佔地約7萬多平方米相當龐大，為地上2層鐵皮挑高結構建築物，倉儲內推放許多乾貨、電器及電商物品等，因此火勢猛烈，產生巨大濃煙。本次消防局接獲通報後，共動員44輛消防車及超過百名消防人員，並進行區域調度，由外縣市協助支援消防車輛，共同採取四面攻堅、多條水線的方式，順利在最短時間內控制火場。
鄭文燦說，目前消防局團隊兵分兩路，分別於美福倉儲及家樂福倉儲進行火場清理，期盼能夠於今日順利清理完成。鄭文燦也說，面對大型倉儲火警事件，必須採用高性能的消防車，且出水量要大，並配合美洲豹高效能化學消防車及雲梯消防車，進行排煙、降溫、滅火。
鄭文燦最後談到，桃園的倉儲物流業數量相當多，市府將由經發局、消防局、環保局、建管處等單位組成「大型倉儲防災輔導專案小組」，進行全面總體檢，加強轄區內倉儲物流業者在防災、安檢及救災方面的準備工作。