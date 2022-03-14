可做360萬包「喵喵」毒咖啡 高雄查獲逾噸製毒原料
高雄地檢署、航業調查處、高雄市調處、南機站、高雄市警局、高雄港務警察總隊及財政部關務署高雄關等單位，接連破獲2件大宗貨櫃夾藏新興毒品「喵喵」先驅原料之第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」、「2-氯-甲基苯丙酮」走私案，總重量高達1,216公斤，為南部最大宗毒品原料查獲數量，可製成約950公斤「喵喵」，再製造360萬包毒咖啡包。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-03-14 18:44:15
為慰勞、嘉勉此次有功之基層辦案人員，法務部部長蔡清祥、臺灣高等檢察署檢察長邢泰釗特地南下，慰勉辦案有功人員，蔡清祥強調，「喵喵」是青少年間常見濫用的新興毒品，這次能從原料查緝非常不容易，在此也告誡青少年，除酒駕零容忍外，政府對於毒駕也是零容忍，因現行法就毒駕行為尚須證明致不能安全駕駛，故針對刑法第185條之3之不能安全駕駛罪，法務部現已加速進行修法，修法後倘日後駕駛人被驗出達到一定標準，即應負擔刑事責任。
這次查獲的毒品原料第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」、「2-氯-甲基苯丙酮」是用來製作第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」，俗稱「喵喵」的新興毒品，使用者除可能會出現幻覺、攻擊性、暴力自殘等行為，也會有痙攣及抽搐等症狀，而喵喵經常添加在毒咖啡包中，毒害年輕人甚為巨大。
高雄地檢署指出，這次各緝毒單位，連破2件大宗毒品犯罪，成效斐然，總計查獲毒品原料高達1216公斤，若製成喵喵分裝成毒咖啡包，數量至少可達360萬包，所幸未製成流入市場，否則可能將危害更多國人的生命、身體安全。