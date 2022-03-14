停電頻傳　台電秀數據稱「事故10年減6成」：會努力更好

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台電統計，現有近1500萬用戶分佈全國各地，為提供民眾隨時隨地的便利用電需求，全國上百部電廠發電機組透過台電累計佈建超過1萬條的饋線、近40萬公里配電線路（架空線路逾24萬公里、地下線路逾15萬公里），以及144萬具變壓器、146萬個供電開關設備與314萬根電桿，才能把穩定電力順利送達每一個用戶家中。
台電說明，因應每分每秒不間斷的電力需求，台電為減少設備突發狀況對民眾用電影響，至今設置超過3000具自動線路開關，可於事發後短時間內隔離故障線路，改由周圍線路支援轉供電力，讓恢復供電與故障修復可分頭並進，讓用戶影響最小化，亦有助確認故障點所在。而台電2018年也啟動「配電系統強韌計畫」，推動部分線路設備更新汰換，並引入變壓器負載監測與故障顯示器等新科技設備。
依據台電數據，年度事故停電次數從2012年2.1萬次，逐年減少至2021年約9000次，而每戶停電時間(分/戶-年)亦從2012年的19.05分鐘降低16%至2020年平均每年每戶停電15.93分鐘。其中，事故停電約4成比例為台電因素造成，約6成為外力、天災及用戶因素引起，如車禍撞損電桿、變壓器（變電箱）及雷害、風災，或是用戶內部電力設備異常故障等。
面對近期區域停電事故，台電深知要更努力，將持續推動配電線路設備廣泛汰換、饋線全面自動化、相關裸露設備改善及防災需求線路地下化與儲能設置、智慧電表加速佈建等全面性工程，強韌配電系統，提升整體供電品質。（編輯：倪浩軒）