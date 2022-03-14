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烏方公布最新談判畫面！烏代表團：與俄差異大、溝通困難

▲烏克蘭談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolak）公布了最新一輪與俄羅斯代表團的線上談判，並稱俄烏雙方溝通困難，但仍將維持會議進行。（圖／取自波多利雅科推特）
▲烏克蘭談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolak）公布了最新一輪與俄羅斯代表團的線上談判，並稱俄烏雙方溝通困難，但仍將維持會議進行。（圖／取自波多利雅科推特）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-14 19:07:13｜2022-03-14 19:13:35

俄羅斯與烏克蘭戰事已經持續了19天，經過三次並未有明確進展性的談判後，台灣時間今（14）日下午展開的第4次談判將採視訊會議模式進行，烏克蘭談判方表示將會在基輔與俄方線上溝通，並指出本次談判可望出現新的進展。

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過去俄羅斯與烏克蘭談判多次並未有明顯結果，首輪談判花了約5個小時的時間卻各自飛回首都「向上回報」，不過《俄羅斯新聞社》（RIA）引述烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的說法，指出烏方代表團與俄羅斯談判中的任務之一是「實現他與俄羅斯總統蒲亭的會面」，他強調與俄羅斯、甚至是跟蒲亭本人的會晤是「一件複雜的事」，但也是必要的正確道路。

▲烏克蘭總統澤倫斯基貼出影片，稱自己人在基輔的辦公室。（圖／美聯社）
▲烏克蘭總統澤倫斯基多次表示願與俄羅斯總統蒲亭會晤。（圖／美聯社）
烏克蘭方談判代表團指出，經過數次親自會面談判與每日的視訊溝通，烏克蘭14日將開通10條人道走廊撤離平民。烏克蘭談判代表、總統府首席顧問波多利雅科（Mykhailo Podolak）稍早公布線上會議畫面，並指出「俄烏雙方正積極表達各自立場，儘管雙方努力維持溝通，但會議難以順利進行。談判不順的主因在於兩國的政治制度迥異：烏克蘭政府開放言論自由對話的空間，且社會共識普遍具高度凝聚力；相較之下，俄羅斯政體本身就是對俄羅斯社會最大的壓迫。」

他也提到本輪談判重點仍舊聚焦於要求俄羅斯立即停火全面撤軍並對烏克蘭做出安全保障；稍早他也評估此輪談判將會是「最具建設性的一次」，唯有俄方全面停火，才有望增加兩國在外交上的進展。

此外，《俄羅斯衛星通訊社》今致電俄國外交部國際組織司司長伊利喬夫（Pyotr Ilyichev）時表示，「莫斯科仍看不到恢復明斯克協議以解決烏克蘭問題的可能，因為基輔打從一開始就不願意執行該協議」，不過正如明斯克協議獲得聯合國安理會2202號決議的批准，儘管雙方尚未達成具體協議，但不排除此次協議亦將經由聯合國安理會通過決議。

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