烏方公布最新談判畫面！烏代表團：與俄差異大、溝通困難
俄羅斯與烏克蘭戰事已經持續了19天，經過三次並未有明確進展性的談判後，台灣時間今（14）日下午展開的第4次談判將採視訊會議模式進行，烏克蘭談判方表示將會在基輔與俄方線上溝通，並指出本次談判可望出現新的進展。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-14 19:07:13｜2022-03-14 19:13:35
過去俄羅斯與烏克蘭談判多次並未有明顯結果，首輪談判花了約5個小時的時間卻各自飛回首都「向上回報」，不過《俄羅斯新聞社》（RIA）引述烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的說法，指出烏方代表團與俄羅斯談判中的任務之一是「實現他與俄羅斯總統蒲亭的會面」，他強調與俄羅斯、甚至是跟蒲亭本人的會晤是「一件複雜的事」，但也是必要的正確道路。
烏克蘭方談判代表團指出，經過數次親自會面談判與每日的視訊溝通，烏克蘭14日將開通10條人道走廊撤離平民。烏克蘭談判代表、總統府首席顧問波多利雅科（Mykhailo Podolak）稍早公布線上會議畫面，並指出「俄烏雙方正積極表達各自立場，儘管雙方努力維持溝通，但會議難以順利進行。談判不順的主因在於兩國的政治制度迥異：烏克蘭政府開放言論自由對話的空間，且社會共識普遍具高度凝聚力；相較之下，俄羅斯政體本身就是對俄羅斯社會最大的壓迫。」
他也提到本輪談判重點仍舊聚焦於要求俄羅斯立即停火、全面撤軍，並對烏克蘭做出安全保障；稍早他也評估此輪談判將會是「最具建設性的一次」，唯有俄方全面停火，才有望增加兩國在外交上的進展。
此外，《俄羅斯衛星通訊社》今致電俄國外交部國際組織司司長伊利喬夫（Pyotr Ilyichev）時表示，「莫斯科仍看不到恢復明斯克協議以解決烏克蘭問題的可能，因為基輔打從一開始就不願意執行該協議」，不過正如明斯克協議獲得聯合國安理會2202號決議的批准，儘管雙方尚未達成具體協議，但不排除此次協議亦將經由聯合國安理會通過決議。