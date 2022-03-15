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保障市民朋友權益　陳其邁：果貿社區道路市府先施作改善

▲果貿社區里長們感謝陳其邁市府團隊的高行政效率，並當場贈送名產表達感謝之意，也邀請市長有機會到果貿社區一同共進當地聞名的傳統早餐。（圖／高市府提供）
▲果貿社區里長們感謝陳其邁市府團隊的高行政效率，並當場贈送名產表達感謝之意，也邀請市長有機會到果貿社區一同共進當地聞名的傳統早餐。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰/高雄報導

2022-03-15 18:02:37

為民眾通行安全，高雄市政府針對左營區果貿社區圓環及周邊道路進場刨鋪作業，市長陳其邁特別前往關心，陳其邁表示，因眷村屬於國防部，約三、四十年來眷村內道路養護上存在管理權責不清爭議，造成路況不佳，影響市民朋友權益。為解決此一問題，將由市府團隊先行施作養護，經費再由市府與國防部協商，施政不分黨派，同等對待照顧。

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▲陳其邁今天在果貿社區當地果峰里里長們的陪同下視察果貿社區道路改善情形。（圖／高市府提供）
▲陳其邁在果貿社區當地果峰里里長們的陪同下視察果貿社區道路改善情形。（圖／高市府提供）
陳其邁於3月6日視察果貿社區防疫工作，果惠里鄭夙雅里長與市長反應後，陳其邁市長立即指示工務局，並於一週內啟動改善工程，以市民通行安全及公眾利益優先，未來，也將改善果貿社區的公園，讓市民朋友不論生活、或來享受眷村文化，都能有更好環境。

14日陳其邁由當地果峰里里長曾瑞水、果貿里里長韓得平、果惠里里長鄭夙雅及海勝里里長梁西榮等人，陪同視察果貿社區道路改善情形。里長們除感謝市長陳其邁大力幫忙，也向工務局長楊欽富、養工處長林志東、左營區長胡俊雄稱讚市府團隊的高行政效率，並當場贈送名產表達感謝之意，也邀請市長有機會到果貿社區一同共進當地聞名的傳統早餐。

工務局表示，因果貿社區內部份道路已近35年未刨鋪改善，市府以保障市民用路權益為最高原則，安排社區道路刨鋪作業，此次工程施作範圍為果貿社區及周邊共十餘條道路，面積約近4千平方公尺，總經費約兩百萬元，養護工程處配合果貿社區市場停市期間，於3月14日進場施作刨鋪工程，減少附近居民交通及生活衝擊，完工後將提升社區道路平整度及用路舒適感受度。

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