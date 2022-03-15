保障市民朋友權益 陳其邁：果貿社區道路市府先施作改善
為民眾通行安全，高雄市政府針對左營區果貿社區圓環及周邊道路進場刨鋪作業，市長陳其邁特別前往關心，陳其邁表示，因眷村屬於國防部，約三、四十年來眷村內道路養護上存在管理權責不清爭議，造成路況不佳，影響市民朋友權益。為解決此一問題，將由市府團隊先行施作養護，經費再由市府與國防部協商，施政不分黨派，同等對待照顧。
陳其邁於3月6日視察果貿社區防疫工作，果惠里鄭夙雅里長與市長反應後，陳其邁市長立即指示工務局，並於一週內啟動改善工程，以市民通行安全及公眾利益優先，未來，也將改善果貿社區的公園，讓市民朋友不論生活、或來享受眷村文化，都能有更好環境。
14日陳其邁由當地果峰里里長曾瑞水、果貿里里長韓得平、果惠里里長鄭夙雅及海勝里里長梁西榮等人，陪同視察果貿社區道路改善情形。里長們除感謝市長陳其邁大力幫忙，也向工務局長楊欽富、養工處長林志東、左營區長胡俊雄稱讚市府團隊的高行政效率，並當場贈送名產表達感謝之意，也邀請市長有機會到果貿社區一同共進當地聞名的傳統早餐。
工務局表示，因果貿社區內部份道路已近35年未刨鋪改善，市府以保障市民用路權益為最高原則，安排社區道路刨鋪作業，此次工程施作範圍為果貿社區及周邊共十餘條道路，面積約近4千平方公尺，總經費約兩百萬元，養護工程處配合果貿社區市場停市期間，於3月14日進場施作刨鋪工程，減少附近居民交通及生活衝擊，完工後將提升社區道路平整度及用路舒適感受度。