NOW早報／幻象2000台東墜海！飛官跳傘獲救　失事原因曝

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空軍司令部昨天下午舉行「0314專案臨時記者會」，空軍督察長柳惠千少將表示，黃重凱於11點05分時用無線電回報機件故障，11點26分於志航基地西南10浬彈射跳傘，空軍隨即下令志航基地UH-60M黑鷹直升機起飛，12點06分吊掛完成，初步檢查生理狀況，意識清楚，12點18分送馬偕醫院觀察。
柳惠千表示，飛行員發現機件故障時雖然採直線方式儘速返場，但因發動機無法維持推力，黃重凱因而決定跳傘，跳傘時符合技令2000呎高度，且跳傘前都做好充足準備，這架失事幻象機民國87年（1998年）2月出廠，上次週檢出廠時間為110年9月29日，事發當時天氣符合訓練標準。即日起幻象2000-5型機隊全面停飛，執行天安特檢即調查作業，其餘機型訓練暫停，偵巡、警戒等任務正常。
今日天氣／全台天氣晴朗！早晚溫差大需注意
中央氣象局今（15）日表示，今天全台大多依舊為多雲到晴的天氣，風向是較溫暖的偏東南風，迎風面的東半部整日會有局部陣雨，而北部地區因雲量增多，在山區也有短暫陣雨的機會，中部山區亦可能有短暫陣雨，不過整體的降雨範圍小，也較緩和；溫度方面，西半部地區高溫約在30度左右，南部可以來到32度，東半部則是26、27度，感受上溫暖偏熱，而夜晚低溫大多為19至21度，不過中南部日夜溫差仍大，仍須留心。
5月回歸日近了？經紀人曝納豆最新病況：繼續復健中
41歲藝人納豆（林郁智）今年1月因腦出血開刀，距今50天，有媒體報導他病況恢復良好，已經坐著輪椅出院，將進行後續復健，不過，納豆經紀人（14）日表示，「納豆還在醫院復健中！謝謝大家關心」，否認出院消息。至於手上5個節目目前找人代班，原訂納豆請假到5月，是否會再延長？經紀人透露，一切都會依納豆身體健康為準則。
昨天是白色情人節，納豆女友依依曝光一張兩人牽手側面合照， 原本他捲Q的米粉頭，因為開刀剃髮，理成極短的三分頭，穿著吊帶褲身形較以往消瘦，對著女友露出甜蜜笑容，感覺病況恢復得不錯，應是右側開刀因素尚未復元，才會選擇側身亮相。
另一張依依的IG動圖，納豆則露出右邊臉龐，嘴巴略為歪斜，無法控制臉上表情，應是腦中風的後遺症， 但納豆警覺性高，快速動刀就醫，加上年紀尚輕，未來應可較快復元。依依經紀人也透露納豆心情、身體都恢復得不錯，依依工作之外都為陪伴男友，讓粉絲們都很感動，持續為她們鼓勵打氣。
家樂福楊梅物流中心大火！門市正常營運 線上購物恐延遲
家樂福位於楊梅幼獅工業區的物流中心，昨（14）日上午傳出火警，黑煙直竄天際數公里外都可見，廠房陷入一片火海，桃園市消防局目前搶救中。家樂福官方緊急回應指出，昨日家樂福楊梅倉傳出火警，人員均即時撤出並無傷亡，目前消防單位還在現場處理中，今日全台家樂福仍正常營業不受影響，不過線上購物卻公告到貨恐延遲，且家樂福線上購物蝦皮商城目前狀態轉為「放假中」，暫時無法下單。
家樂福官方發出聲明指出，昨日家樂福楊梅倉發生火警，第一時間即疏散場內百餘位員工，確保所有人員安全無虞，消防局就近成立緊急指揮中心控制現場狀況，受損範圍控制在乾貨倉區域約2萬餘坪．至於起火原因，倉庫貨物、財務受損狀況，待後續配合消防單位調查及保險公司評估。
聲明強調，家樂福在台灣擁有桃園楊梅、桃園大園及高雄岡山倉庫，三大倉庫可互為支援倉儲，因應此狀況啟動桃園大園、高雄岡山改為24小時運作，且開放廠商直送到店，目前全台量販及超市共317門市營業並未受到影響，線上購物由全台68個量販門市支援線上購物出貨，線上線下供貨無虞確保消費者權益。
雖然家樂福表示量販及超市營運並未受到影響，線上購物由量販門市支援出貨，不過昨天上午家樂福線上購物網站已經公告，「由於訂單轉由門市直接出貨，部分訂單可能會延遲到貨，另為加速出貨，商品缺貨將直接刪除，敬請見諒。」另外，家樂福線上購物的蝦皮商城賣場，目前狀態改為「放假中」，已經無法下單訂購。家樂福回應強調，蝦皮商城訂單因為原本都由楊梅物流中心出貨，目前會改由各店配送，最慢今天修正完成。
無關白雲、牽亡歌 中一中還原老師暴怒真相：學生唸課文
台中一中師生衝突事件，校方昨（14）公佈最新調查結果，呂姓音樂失控導火線是學生報告時唸課文，而非提到南北管，且衝突後已讓學生把報告講完、播了牽亡歌。老師願為情緒控制不佳向學生道歉，對於外貌被取綽號，透露「一向一笑置之」。校方表示，事件完成調查前，會安排其他老師先代課，讓彼此有空間調適心情。
校方找了報告的4個學生、手機錄影的學生、相關4位老師深入對話，釐清整個來龍去脈。彭佳偉說，師生們都證實音樂老師「失控的點」，是在陳姓學生開始唸課文之後。
4位同學溝通時不斷強調，他們對報告主題很有興趣，努力收集資料想和大家分享，事前準備那麼辛苦卻被老師刪掉，當下覺得很遺憾。陳姓學生想翻案，氣憤之餘才出現影片中的對話，但錄影結束錄影後，陳同學翻案成功，老師有讓他們繼續報告，影片裡的南北管、牽亡歌也都播完。
呂姓老師則說，事前已對作業的秒數、範圍、分工規範詳細，預先檢視時覺得報告裡的南北管、牽亡魂超出範圍應該刪除，但學生因報告時間不足，竟開始唸課文，才引爆她的怒氣。呂老師說，她不否認同學們非常認真，自己也沒貶抑南北管或牽亡歌的意思，對於情緒控管不佳造成校方和同事們的困擾，她願意公開向學生們道歉，希望事件不要因此失焦。
啦啦隊女孩被襲胸！富邦球團回應了 球迷怒：絕對別撤告
台灣職籃P. LEAGUE+（PLG）在13日台北富邦勇士與桃園領航員的比賽現場中，竟傳出「Fubon Angels」的啦啦隊女孩遭到球迷襲胸事件，目前警方全程偵辦中，不僅富邦球團祭出聲明譴責惡狼，就連球迷們通通氣炸，「絕對不能放過他」。
據現場球迷表示，13日台北富邦勇士主場，在中場休息時，啦啦隊突然遭到現場球迷襲擊。受害的Fubon Angels成員秀秀子，也在IG上發文證實此事，同時也謝謝夥伴卡卡、球團人員、現場3位球迷的陪同下報案，目前身心狀況一切安好，請大家放心。
對此，富邦勇士球團也發布聲明，目前球團已於第一時間掌握嫌犯並報警法辦，全案目前由警方處理偵辦中。球團表示，嚴厲譴責該名人士之不良舉止，為保護現場工作人員和大眾安全，球團已將其列為不受歡迎名單，取消購票資格，並終身禁止入場。
球迷們紛紛氣炸留言，「不止富邦吧，整個棒籃的比賽都不准入場」、「譴責這種行為，告死他」、「絕對不要和解，不要撤告」、「這種人絕不能容忍，亦不可寬貸」。也有PTT網友認為，「啦啦隊在球迷看台表演實在太近了」、「同意，我也覺得離觀眾太近」。（編輯：張嘉哲）