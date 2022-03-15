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美中高層談台海及俄烏！楊潔篪要美「別抹黑、堅守一中」

▲中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，14日與美國白宮國家安全顧問蘇利文在義大利羅馬會面。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，14日與美國白宮國家安全顧問蘇利文在義大利羅馬會面。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-15 06:25:43

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，14日與美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在義大利羅馬會面，就中美關係、國際、地區問題交換意見，包含俄烏局勢以及台海問題。

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綜合《新華社》等中外媒報導，楊潔篪強調，台灣問題事關中國的主權和領土完整，美方在中美3個聯合公報中，都明確承認只有1個中國，一中原則是中美建立外交關係的前提，也是中美關係的政治基礎。本屆拜登政府在台灣問題上雖做出堅持一中政策、不支持台獨的承諾，但行動與表態「明顯不符」，中方對近期美在涉台問題上一系列錯誤言行表示嚴重關切和堅決反對。

楊潔篪聲稱，任何縱容、支持台獨分裂勢力，企圖打台灣牌、以台制華的圖謀，都不可能得逞，要求美方認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則、中美3個聯合公報規定和美方所做承諾，不要在十分危險的道路上越走越遠。

在新疆、西藏、香港方面，楊潔篪表示，這些問題涉及中方核心利益，是中國內政，不容外部勢力干涉，任何藉此打壓中國的圖謀都將遭到失敗，堅持求同存異，在妥處分歧之上架起合作橋樑，是上海公報發表50年來經過實踐檢驗的中美正確相處之道，雙方應以史為鑑，把握相互尊重的前提，堅守和平共處的底線，抓住合作共贏的關鍵。

在關於烏克蘭局勢部分，楊潔篪則說，中方堅決反對任何散布不實信息、歪曲抹黑中方立場的言行，烏克蘭局勢走到今天這一步，是中方不願看到，中方致力於勸和促談，國際社會應共同支持俄烏和談盡快取得實質性成果，推動局勢盡快降溫，呼籲各方應保持最大限度克制，保護平民，防止出現大規模人道主義危機，中方已向烏提供緊急人道主義援助，將繼續做出自己的努力。

楊潔篪認為，應理順烏克蘭問題歷史經緯及來龍去脈，正本溯源，回應各方合理關切，鼓勵相關各方開展平等對話，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，維護歐洲和世界和平。

美國白宮則發聲明指出，蘇利文和楊潔篪此次在羅馬的會談，是延續去年11月15日美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平的視訊峰會成果，雙方都強調中美兩國保持開放溝通渠道的重要性。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）則指，蘇利文直接並非常明確提出對中國支持俄羅斯的擔憂，聲稱若中國在俄國入侵烏克蘭後支持俄羅斯，將影響中國與世界，包括美國在歐洲及印太區盟友的關係。
 

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