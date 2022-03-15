美中高層談台海及俄烏！楊潔篪要美「別抹黑、堅守一中」

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楊潔篪聲稱，任何縱容、支持台獨分裂勢力，企圖打台灣牌、以台制華的圖謀，都不可能得逞，要求美方認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則、中美3個聯合公報規定和美方所做承諾，不要在十分危險的道路上越走越遠。
在新疆、西藏、香港方面，楊潔篪表示，這些問題涉及中方核心利益，是中國內政，不容外部勢力干涉，任何藉此打壓中國的圖謀都將遭到失敗，堅持求同存異，在妥處分歧之上架起合作橋樑，是上海公報發表50年來經過實踐檢驗的中美正確相處之道，雙方應以史為鑑，把握相互尊重的前提，堅守和平共處的底線，抓住合作共贏的關鍵。
在關於烏克蘭局勢部分，楊潔篪則說，中方堅決反對任何散布不實信息、歪曲抹黑中方立場的言行，烏克蘭局勢走到今天這一步，是中方不願看到，中方致力於勸和促談，國際社會應共同支持俄烏和談盡快取得實質性成果，推動局勢盡快降溫，呼籲各方應保持最大限度克制，保護平民，防止出現大規模人道主義危機，中方已向烏提供緊急人道主義援助，將繼續做出自己的努力。
楊潔篪認為，應理順烏克蘭問題歷史經緯及來龍去脈，正本溯源，回應各方合理關切，鼓勵相關各方開展平等對話，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，維護歐洲和世界和平。
美國白宮則發聲明指出，蘇利文和楊潔篪此次在羅馬的會談，是延續去年11月15日美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平的視訊峰會成果，雙方都強調中美兩國保持開放溝通渠道的重要性。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）則指，蘇利文直接並非常明確提出對中國支持俄羅斯的擔憂，聲稱若中國在俄國入侵烏克蘭後支持俄羅斯，將影響中國與世界，包括美國在歐洲及印太區盟友的關係。