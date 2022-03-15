飆高溫33度！好天氣只到周四 「雨勢最猛」時機點曝
中央氣象局指出，今（15）日台灣附近吹較溫暖的偏東至東南風，各地大多為多雲到晴的天氣，迎風面的東半部有不定時的局部短暫陣雨，北部山區則有下短暫陣雨的機率；氣溫方面，西半部地區白天高溫在30度左右，南部甚至可達32度，東半部則是26、27度，中午前後溫暖微熱、紫外線偏高，中南部日夜溫差大。
編輯中心/綜合報導
2022-03-15 06:35:15
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨截至4：53本島平地最低氣溫為花蓮壽豐鄉的14.9度；其他各地區低溫：北部(基隆七堵區)15.1度，中部(南投中寮鄉)16.1度，南部(台南後壁區)18.1度；今晨觀測資料顯示，北部海面及東側海面有鬆散雲層，東南方海面回波較明顯，各地尚無降雨。
吳德榮指出，最新(14日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至週四（17日）傍晚，各地皆為晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率。白天持續偏暖，夜間有「輻射冷卻」，日夜溫差大；西半部及金馬清晨易有「輻射霧」，影響能見度。
吳德榮說，今日北台高溫約30度左右，南部更高達33度，日夜溫差最大近15度，應注意；各地區氣溫：北部15至30度，中部16至31度，南部18至33度，東部15至29度。
吳德榮表示，週四晚「鋒面」抵達，中部以北轉有局部短暫陣雨，週四晚週五（18日）晨雨勢較大；週五白天仍受「鋒面」影響，雨勢稍緩，北台轉涼。
週六(19日)至下週(21)日，天氣好轉、氣溫升，各地多雲時晴，午後近山區及東半部有局部短暫降雨的機率。但各國模式模擬並不一致，且皆在調整中，應持續觀察。（編輯：孫唯容）