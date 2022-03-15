台灣遭俄國列不友善名單 趙立堅：被制裁是「咎由自取」
烏克蘭危機引發全球關注，而與俄羅斯檯面上友好的中國，也無法避免被問及相關問題和立場。中國外交部發言人趙立堅14日在例行記者會上表示，美國在關於烏克蘭的問題上，散布許多關於中國的虛假消息，並提到對台灣日前遭俄羅斯列入不友善名單的看法。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-15 07:08:14
根據中國外交部官網，14日在記者會上，趙立堅被問到，有美國官員聲稱，俄羅斯請求中國為其在烏克蘭的戰爭提供軍事援助一事時，回應道：「近期，美方在烏克蘭問題上接二連三散布針對中國的虛假信息，用心險惡。中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的。我們一直以來為勸和促談發揮著建設性作用。當務之急是各方保持克制，為緊張局勢降溫而不是火上澆油，推動外交解決而不是使局勢進一步升級。」
接著又有日媒記者提問，說注意到俄羅斯近日發布的非友好國家和地區，名單裡有包括台灣一事，詢問北京有何評論，以及如果俄羅斯對台灣採取制裁，中方將如何怎麼回應？對此趙立堅則表示：「至於台灣地區為什麼被列入這個清單，地球人都明白。台灣如果被制裁，那是咎由自取。」
而關於美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）所說的，美方認為中方事先了解俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭的考量，美方正在密切關注中方向俄國提供經濟或物質支持的程度等問題，趙立堅則說，中方始終本著客觀公正態度，根據事情本身的是非曲直，獨立自主地做出判斷，表明主張。
趙立堅聲稱，在烏克蘭問題上，任何抹殺中方努力、歪曲中方意圖、造謠抹黑中國的虛假信息，目的都是轉嫁矛盾、挑動對抗、藉機漁利，既不負責，也不道德；何況制裁從來不是解決問題的有效途徑，中方反對美方任何形式的單邊制裁和「長臂管轄」，將堅決維護中國企業和個人的合法權益。