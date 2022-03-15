NBA／放Irving進球隊更衣室 籃網球團因此收到百萬罰單
由於紐約市修改防疫規定，布魯克林籃網球星Kyrie Irving現在可以進入主場看球，但不能參加比賽。今日聯盟官方又宣布，籃網球團因為允許Irving在對紐約尼克的比賽中進入球隊更衣室，而將罰款50000美元(約台幣142萬6045元)。
記者黃建霖/綜合報導
2022-03-15 07:34:43
根據紐約目前對於私營部門的防疫政策，Irving儘管可以觀賽，但不能隨隊出戰。紐約市長Eric Adams談及此事時表示，「聽著，Irving明天就能出戰主場的比賽，只要他接種了疫苗。」言下之意，似乎在疫苗相關的政策上不會有所退讓。
對此籃網球星Kevin Durant在昨天痛批Adams，「這太荒謬了，我完全無法理解。我只是覺得在現在這個時候，還有人想要透過發表聲明來大張旗鼓地展現他們的權威。我覺得市長就只是想要尋求關注罷了。」
「他很快就會明白，這個政策沒有任何意義。球館都已經有沒打疫苗的人進來了，大家都可以進場。他們是在擔心我們的安全嗎？我們都很困惑。在這一點上，幾乎世上所有人都很困惑。這看起來很愚蠢。希望Eric能弄明白。」Durant如此說道。
今天聯盟宣布，籃網因為允許Irving進入到球隊更衣室中，違反紐約城疫苗規定和聯盟健康安全規定，而將罰款50000美元。