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強烈譴責王浩宇！ 台中一中學生會發聲明「要求道歉」

▲中一中音樂老師因為長相長期被取笑，曾經被叫過風乾橘子皮，近年甚至被學生戲稱為白雲。（圖/PTT）
▲中一中音樂老師因為長相長期被取笑，曾經被叫過風乾橘子皮，近年甚至被學生戲稱為白雲。（圖/PTT）

編輯中心/綜合報導

2022-03-15 07:53:47

台中一中學生與呂姓女音樂老師日前在課堂上發生衝突，前桃園市議員王浩宇13日晚間在臉書透露，該女老師的長相，長期受到學生取笑，希望「同學，請適可而止」；對此言論中一中學生會強調，非事實，已經嚴重傷害本校當事4位學生之名譽，強烈要求王浩宇道歉。

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▲影片中學生強調為報告花很多時間，還特地利用星期六製作。（圖／翻攝自YouTube，2022.03.12）
▲台中一中學生與呂姓女音樂老師日前在課堂上發生衝突。（圖／翻攝自YouTube）
前桃園議員王浩宇13日在臉書表示，女老師因為長相長期被取笑，曾經被叫過風乾橘子皮，這幾年甚至被學生戲稱為白雲，這次學生故意用白雲的照片，故意放牽亡魂的歌搭配，老師因為被攻擊長相而情緒失控遭側錄，然後就被媒體攻擊。

台中一中學生會正式發表聲明，強調經本會及校方共同查證，證實王浩宇的言論是為未經查證之虛假言論，此貼文經多家媒體轉載，已嚴重傷害本校當事4位學生之名譽，本會予以強烈譴責，並代表當事同學要求王浩宇先生於個人臉書頁面澄清並道歉。同時要求已轉載相關訊息之各媒體公開更正此消息。

台中一中學生會指出，數家媒體於報導稱當事陳同學當日有與紀同學一起到教務處及學務處申訴，經會同校方於討論會中詢問，陳同學表明當日未前往相關處室進行申訴動作，特此澄清此為未經查證之流言。

台中一中學生會表示，針對本次事件事後協調以及調查，校方15日召開校事會議進行商議，雖校事會議無學生代表參加，但本會將會持續密切關注此次事件後續發展，且已取得當事五位同學同意由本會出面與學校商討後續發展；本會將以保護學生身分安全、個人名譽及爭取當事學生權益為第一優先，並以當事學生期望之解決方法與校方進行協調與商談。

台中一中學生會也提到，感謝各界對於此事的關心，同時也譴責外界未經證實之不實言論，此些言論會間接或直接傷害到當事學生之名譽並影響到其個人生活，同時傷害到臺中一中校譽使全校師生背上沉重之輿論壓力。本會以此聲明呼籲各界勿再隨意臆測事實真相，並停止傳播未經證實之不實資訊。（編輯：孫唯容）

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