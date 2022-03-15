NBA／威少已失去信心 全明星賽後三分命中率僅勝9.1%
明星賽後洛杉磯湖人的戰績仍舊沒有起色，昨天慘輸鳳凰城太陽，似乎預示著想在低種子順位逆襲的故事根本不可能發生。明星後衛「威少」Russell Westbrook在經過大半個賽季磨合後，近幾場的外線發揮仍舊糟糕，他的低迷說明湖人去年夏天的引援完全失敗。
記者黃建霖/綜合報導
2022-03-15 07:54:27
Westbrook本季來到洛城之後，遲遲找不到融入球隊的方式，也連帶影響個人效率。在拒絕替補，而和教練團產生矛盾之後，他在場上不時會出現一些消極的舉動，完全沒了過往的活力。
根據美國自媒體Statmuse統計，在進入到2022年之後，這位聯盟史上「大三元」總數的紀錄保持人，目前居然還沒有完成過任何一次。而且在全明星賽後，他的三分球命中率僅有9.1%。
上賽季在巫師，Westbrook在全明星賽後的38場比賽裡砍下29次大三元，場均砍下23.6分12.8籃板13.1助攻，投籃命中率44.7%，三分命中率32.7%。而且在對公鹿的比賽曾砍下42分，對兩度溜馬的比賽則是都傳出破20次助攻。
但本季明星賽後，他只有16.4分5.6籃板4.4助攻2.9助攻，三分命中率9.1%。顯然在關鍵時刻被冰在板凳上，已經影響到他的信心，對這個賽季幾乎已不抱希望。