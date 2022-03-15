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外交部援烏克蘭物資已募4000箱　賑濟善款累計突破6億元

▲外交部長吳釗燮向協助整理援助烏克蘭物資的慈濟志工致意及表達感謝。（圖／外交部提供）
▲外交部長吳釗燮向協助整理援助烏克蘭物資的慈濟志工致意及表達感謝。（圖／外交部提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-15 08:33:25

俄羅斯入侵烏克蘭，超過200萬難民逃離家鄉避難，民眾捐贈烏克蘭的愛心物資持續湧入外交部，截至昨（14）日傍晚累計已收到約4000箱。財團法人賑災基金會表示，賑濟烏克蘭專戶開設到14日下午4時10分，累計收到善款已突破新台幣6億元。

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外交部表示，從7日開始向民間募集捐贈烏克蘭難民的物資，獲得熱烈響應，親赴外交部捐贈物資的民眾約1730人，加上郵寄包裹，目前約已收到4000箱物資，品項以醫療口罩、毛毯、女性衛生用品、尿片、餅乾等為主，募集活動將持續到18日。

外交部提醒，捐贈物品請依照外交部網站所公布的清單為限，切勿捐贈或郵寄二手物品或衣物。送到外交部的捐贈物品務必為全新物品、未拆封包裝、有效期至少6個月以上，以免造成整理及後續轉運捐贈的困擾。募集截止時間是3月18日下午5時以前，民眾可以用面送或郵寄清單所列的20類物品及 14 類藥品至外交部。

外交部2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶。4月1日將截止捐款，賑濟烏克蘭專戶開設到14日下午4時10分，累計收到善款已突破新台幣6億元。

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