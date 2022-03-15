外交部援烏克蘭物資已募4000箱 賑濟善款累計突破6億元
俄羅斯入侵烏克蘭，超過200萬難民逃離家鄉避難，民眾捐贈烏克蘭的愛心物資持續湧入外交部，截至昨（14）日傍晚累計已收到約4000箱。財團法人賑災基金會表示，賑濟烏克蘭專戶開設到14日下午4時10分，累計收到善款已突破新台幣6億元。
記者呂炯昌／台北報導
2022-03-15 08:33:25
外交部表示，從7日開始向民間募集捐贈烏克蘭難民的物資，獲得熱烈響應，親赴外交部捐贈物資的民眾約1730人，加上郵寄包裹，目前約已收到4000箱物資，品項以醫療口罩、毛毯、女性衛生用品、尿片、餅乾等為主，募集活動將持續到18日。
外交部提醒，捐贈物品請依照外交部網站所公布的清單為限，切勿捐贈或郵寄二手物品或衣物。送到外交部的捐贈物品務必為全新物品、未拆封包裝、有效期至少6個月以上，以免造成整理及後續轉運捐贈的困擾。募集截止時間是3月18日下午5時以前，民眾可以用面送或郵寄清單所列的20類物品及 14 類藥品至外交部。
外交部2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶。4月1日將截止捐款，賑濟烏克蘭專戶開設到14日下午4時10分，累計收到善款已突破新台幣6億元。