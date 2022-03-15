河北醫護求助信痛訴「被染疫」！院方回應駁：不實信息

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求助信也指出，全體醫護已經快累垮，4樓的所有護士已「全軍覆沒」，但醫護及患者仍處在密閉空間，也沒有人力能天天進行核酸檢測，哀嘆：「社會上哪裡有疫情就叫白天使去支援，如今白天使落難了，竟然沒有人管我們」，文末還附上多名醫護的簽名及蓋手印。
消息傳出後，不少中國網友紛紛表示，如果是謠言，請政府出來闢謠，如果不是謠言，就趕快想辦法，直言：「都疫情第3年了，這種處理方式怎麼還和疫情剛爆發一樣？希望能妥善處理好，一線的醫生挺不容易的。」
對此，河北廊坊長征醫院已於15日凌晨發布聲明，聲稱這封求助信為涉疫不實信息，省市兩級院感專家已於3月13日晚和14日下午，2度赴醫院實地指導，目前院內陽性人員均已轉移至定點醫院，院內現有人員核酸檢測均為陰性，已提供的隔離房間能滿足全院人員轉移隔離需求，對患者、陪護和醫務人員，廊坊市政府均已做妥善安排，請大家安心治療。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。