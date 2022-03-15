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河北醫護求助信痛訴「被染疫」！院方回應駁：不實信息

▲中國近日爆發新一輪新冠疫情，疫情擴及27省，3月初至今，本土通報確診病例累積已破萬。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國近日爆發新一輪新冠疫情，疫情擴及27省，3月初至今，本土通報確診病例累積已破萬。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-15 08:54:28

中國近日爆發新一波新冠疫情，河北廊坊市廊坊長征醫院7名醫護人員聯名按手印發出的求救信引發網路熱議，信中控訴在醫院內被迫「陰陽混住」，導致醫護接連染疫，官方卻仍不把確診者接走；院方則在15日凌晨發布聲明，澄清求助信內容「不實」。

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綜合中媒報導，中國社群平台上，近日流傳1封由河北省廊坊市廊坊長征醫院多名醫護，連署發出的求助信，內容提到，長征的專責是心腦血管，並不具備治療新冠肺炎的技術與設備，但10日卻有2名陽性病例在醫院4樓入住，隔天才被拉走隔離，後續在13日多數接診的醫護都核酸檢測陽性，但院內醫護加病人共700多名仍持續「陰陽混住」。

▲求助信在網上廣為流傳。（圖／翻攝自微博）
▲求助信在網上廣為流傳。（圖／翻攝自微博）
求助信也指出，全體醫護已經快累垮，4樓的所有護士已「全軍覆沒」，但醫護及患者仍處在密閉空間，也沒有人力能天天進行核酸檢測，哀嘆：「社會上哪裡有疫情就叫白天使去支援，如今白天使落難了，竟然沒有人管我們」，文末還附上多名醫護的簽名及蓋手印。

消息傳出後，不少中國網友紛紛表示，如果是謠言，請政府出來闢謠，如果不是謠言，就趕快想辦法，直言：「都疫情第3年了，這種處理方式怎麼還和疫情剛爆發一樣？希望能妥善處理好，一線的醫生挺不容易的。」

對此，河北廊坊長征醫院已於15日凌晨發布聲明，聲稱這封求助信為涉疫不實信息，省市兩級院感專家已於3月13日晚和14日下午，2度赴醫院實地指導，目前院內陽性人員均已轉移至定點醫院，院內現有人員核酸檢測均為陰性，已提供的隔離房間能滿足全院人員轉移隔離需求，對患者、陪護和醫務人員，廊坊市政府均已做妥善安排，請大家安心治療。

▲院方發表聲明駁斥不實。（圖／翻攝自微博）
▲院方發表聲明駁斥不實。（圖／翻攝自微博）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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