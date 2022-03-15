COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

幻象2000服役25年未升級　邱國正：強化或更換還在討論

▲空軍三型主力戰機中，僅幻象2000戰機未進行性能提升。(圖／記者呂炯昌攝)
▲空軍三型主力戰機中，僅幻象2000戰機未進行性能提升。(圖／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-15 09:51:18｜2022-03-15 09:52:58

空軍第二聯隊一架編號2017的單座幻象2000戰機昨日上午執行戰演訓任務時，於11點30分在台東外海疑似機件故障而失事墜海。由於空軍三型主力戰機中，僅幻象2000戰機服役20多年未進行性能提升，外界關注幻象機隊未來是否會進行性能提升，國防部長邱國正今（15）日表示，還在討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立院院會今日繼續邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告與備詢。會前邱國正被問到幻象機失事，是否與零附件有關、妥善率是否合乎標準？邱國正表示，對飛機失事表達遺憾，所幸人員安全，飛機有妥善率的標準，料件獲得沒問題才能達到部頒標準，外面沸沸揚揚說料件不足，最起碼標準都達到了，不是因為缺件造成事故。

媒體追問部頒妥善率標準多少？邱國正表示，每個機種不一樣，不便在這邊說清楚，不管天上飛的、地上跑的，都有標準，能在外面跑就是有在標準以上。

媒體問新購F-16V返台後，幻象2000戰機是否會除役？邱國正表示，幻象機已經服役20多年，到時候強化還是更換，還在討論當中，沒有結論，只要對台澎防衛作戰能用、能發揮戰力的都納入考慮

針對27個月內7架戰機失事，比例是否過高？邱國正表示，的確國軍一直在檢討，失事不外乎人為、環境、機械等因素，當機械出問題後人員怎麼處理，這也是訓練一環，看比率主要是人因，但有些人因是環境造成，當人沒辦法調配，這個比較特別，當有狀況發生一發生時，人員可以按照程序處理，「當然不樂見人員損傷，我不會推責任，的確人員要加強，空軍也在強化，但在空中可能人員已經失去知覺，所以彈射出來可能沒意識，列為訓練一環，所以空軍為什麼要加重離心力訓練、狀況訓練。我們一定盡最大努力不讓同袍在勤務中損傷。」

媒體詢問事發當時西南空域還有共機，高雄民航塔台還用無線電要求共機離開，失事幻象機是不是去警戒？邱國正表示，台灣周邊海空域國軍是全天候掌握，一旦有狀況，有人機與無人機都有不同處置方法，這個情況他不太清楚，但軍方跟民航局各有分責 ，針對軍機、有人機、無人機都可以辨識，不管喊話、監控或是伴飛，民航局是針對航道上有影響去告示，國軍應該不至於不去接應。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意義務役役期延長至1年或10個月？

支持
不支持
84.3%15.7%
2022-03-14-2022-03-22
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀