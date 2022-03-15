幻象2000服役25年未升級　邱國正：強化或更換還在討論

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媒體追問部頒妥善率標準多少？邱國正表示，每個機種不一樣，不便在這邊說清楚，不管天上飛的、地上跑的，都有標準，能在外面跑就是有在標準以上。
媒體問新購F-16V返台後，幻象2000戰機是否會除役？邱國正表示，幻象機已經服役20多年，到時候強化還是更換，還在討論當中，沒有結論，只要對台澎防衛作戰能用、能發揮戰力的都納入考慮
針對27個月內7架戰機失事，比例是否過高？邱國正表示，的確國軍一直在檢討，失事不外乎人為、環境、機械等因素，當機械出問題後人員怎麼處理，這也是訓練一環，看比率主要是人因，但有些人因是環境造成，當人沒辦法調配，這個比較特別，當有狀況發生一發生時，人員可以按照程序處理，「當然不樂見人員損傷，我不會推責任，的確人員要加強，空軍也在強化，但在空中可能人員已經失去知覺，所以彈射出來可能沒意識，列為訓練一環，所以空軍為什麼要加重離心力訓練、狀況訓練。我們一定盡最大努力不讓同袍在勤務中損傷。」
媒體詢問事發當時西南空域還有共機，高雄民航塔台還用無線電要求共機離開，失事幻象機是不是去警戒？邱國正表示，台灣周邊海空域國軍是全天候掌握，一旦有狀況，有人機與無人機都有不同處置方法，這個情況他不太清楚，但軍方跟民航局各有分責 ，針對軍機、有人機、無人機都可以辨識，不管喊話、監控或是伴飛，民航局是針對航道上有影響去告示，國軍應該不至於不去接應。