從個人特質看健康運勢　星座專家一一分析

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以今（2022）年的流運來說：
土象星座／金牛座、處女座、魔羯座
♦金牛座
身體能量不錯，但因生活謹慎，常出現聳肩、咬牙等行為讓肩頸及下顎容易呈緊繃狀態，周飛芃老師建議，可多進行令人放鬆的活動，另因金牛喜歡享受生活、好美食，要特別注意過度攝取造成體重上升、膽固醇飆高，多運動、儘量減少賴在沙發上划手機的習慣。
♦處女座
從外表不太能得知處女座是否呈現緊張狀態，然而，他們只要一有壓力，容易積累在下腹部接近小腸的位置，進而產生消化問題。另也常因埋首於工作導致營養缺乏，要多注意營養均衡攝取、身體排毒及淨化。
♦摩羯座
魔羯屬於「內壓型」的星座，內心常有過多擔心、恐懼及負面思考，要小心演變成壓力型高血壓。周飛芃老師提醒，對於魔羯來說，要從年輕時開始學習「轉念、釋放」，尤其「走路」對摩羯來說是蠻適合的運動方式，可安排至登山步道健行，沿途中靜下心來賞花花草草也是不錯的選擇。從今年流運上來講，要特別留意關節、皮膚及牙齒方面的問題。
火象星座／牡羊座、獅子座、射手座
♦牡羊座
今年要多加留意免疫系統的穩定性，避免過度耗用精力而不自知，尤其當季節變化時，慎防感冒，隨時注意是否有出現身體發炎或腹瀉的現象。
♦獅子座
過度興奮、精力旺盛，常有睡眠不足的問題，然而，睡眠是保健的基礎，把睡眠品質顧好是第一要件。另因獅子們個性較急，也要注重小腿跟腳踝的保養，運動時做好事前暖身及事後伸展，降低扭傷機率。
♦射手座
活力值位居火元素星座之冠，喜歡嘗試各種運動，肌力、體力都維持得不錯。就今年健康運勢來看，周飛芃老師指出，要多注意甲狀腺、泌尿生殖系統及尾椎問題。周飛芃老師特別提醒，射手座自今年10月開始、尤其是11月，要特別小心感冒，如受到風寒可能比較不容易痊癒。
風象星座／雙子座、天秤座、水瓶座
♦雙子座
常有鼻過敏的問題，因此，比起其他人更要加倍注意疫情自我防護。今年流運上來看也是要小心感冒，但周飛芃老師分享，因為雙子座過去生活習慣較隨性，近來也有許多雙子座的朋友表示，從防疫生活中重新檢視了自己的衛生習慣，相比過去似乎比較不容易感冒，可算是一種「因禍得福」。
▲星座專家周飛芃（Rose）老師
♦天秤座
要特別留意身體氣血循環、泌尿系統以及排泄是否順暢。
♦水瓶座
可以說是12星座最不愛運動的星座，尤其是當中年後身體代謝速率開始下降，容易出現中年發福的現象，平時即要注意身體供氧量、鍛鍊心肺功能。尤其今年淋巴系統、自律神經包含交感神經、副交感神經都較有壓力，建議可多進行健走、健行等較為和緩的運動，唯要留意腳板及小腿抽筋的現象，或多補充一些相關營養素來預防。
水象星座／巨蟹座、天蠍座、雙魚座
♦巨蟹座
今年健康運勢還不錯，然而，身體疾病多跟無法消化自己情緒有關，當季節變化時容易睡不好，造成如口破、口臭或胃脹氣等上火現象，需注意身體排毒及濕氣排除，感覺身體不適時可尋求中醫協助調理。
♦天蠍座
身體素質佳，但常碰上「不病則已，一病驚人」。今年要特別留意眼睛保養，平時可多攝取一些護眼營養素，提醒自己不要用眼過度，除此之外，也要慎防頭痛情形，不論男性、女性一洗完頭就建議儘速吹乾，天冷時注意頭部保暖並避免頭部吹風。
♦雙魚座
雙魚們今年是否想要有一些突破？小心自己給自己施加壓力，周飛芃老師表示，閒暇時可多聽一些自己喜歡的音樂或靜坐，好讓身心放鬆，也可安排療癒的按摩行程，留意淋巴排毒、身體淨化。
從年輕開始「養健康」 循序漸進才是長遠之計
周飛芃老師提醒，不管是哪個星座，最好都從年輕就開始養成運動及保養身體的習慣。運動不僅可以增強體力、降低健康風險，同時也可以協助釋放內心壓力。而若要確實養成運動習慣，建議不要初期就訂定太激烈的運動計畫，循序漸進先由和緩的計畫開始，更能將運動這條路走得長遠。
▲知名物理治療所脊柱訓練專科物理治療師李尚澤
入門運動選哪一款？ 物理治療師首推「健走」
這時許多人一定不禁好奇，究竟哪種運動可做為入門？十二星座都適合？知名物理治療所脊柱訓練專科物理治療師李尚澤首推「健走」。健走有三大好處：（1）增加下肢活性（2）增強心肺循環（3）於戶外進行可增進身體應對環境變化的能力及身體協調力。
尤其是年長者常會因體能問題而給自己設限，或是擔心退化性關節炎惡化，就完全不運動。李尚澤指出，事實上肌力流失可能反加速老化，而健走相對其他運動來說較沒有門檻，且平均心跳約略維持120-130下/每分鐘，對心臟的負擔不若其他激烈運動，幾乎可說是人人都行，亞健康族群也不例外，因此，千萬別為不運動找理由，反致失了健康。
起步走之前 先養成姿勢、穿著正確觀念
健走雖然沒有什麼門檻，然而，仍有一些錯誤姿勢或服裝需儘量避免。李尚澤表示，民眾在健走時要注意「膝蓋微彎」，因站太直或走路時關節過度緊繃都可能會加重關節負擔並影響肌肉的鍛鍊，照理說，步行時大腿前側肌肉出現痠感，才能有效鍛鍊到下肢肌肉。
另外，李尚澤提醒，健走時可搭配雙手擺動及上半身近肋骨、胸腔部位的轉動，這樣可以協助放鬆上半身因久坐而緊繃的肌肉，腹腔與骨盆的晃動則注意不要太多，
衣著部分要留意「排汗」功能，尤其鞋子的選擇相當關鍵，需儘量選擇包覆性高且護跟硬、鞋頭上翹的鞋款，幫助走路時的推進，也可以進行動態的足壓測量，找出可能的潛在問題，並選配合適的鞋、墊，減少足部傷害。李尚澤補充，市售常見健走鞋有些主打舒適、底部柔軟，然而「剛性不足」可能使保護力下降，長時間走下來恐導致足底筋膜炎，可見鞋子並非底越軟越好。
運動也可說是「營養保健品」 規律進行更有效
疫情期間除了要防疫之外，也要增強自己的體力、免疫力。李尚澤提醒，有些人一開始運動就急著想看到成效，然而，可以將運動想成一種「營養保健品」，不是吃一次就可以有效，因此，培養長期運動習慣非常關鍵。建議民眾可先以兩週為初次運動計畫，達到目標後再陸續調整，當身體習慣後，好處就會慢慢浮現。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53025
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