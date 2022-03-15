美少女戰士氣泡水新增小黃瓜口味 網讚：代替月亮懲罰你
「我要代替月亮懲罰你！」美少女戰士最經典的台詞，經過幾十年，對許多人來說依舊朗朗上口。氣泡水品牌Ocean Bomb繼推出水手月亮、水手小月亮、水手火星、水手水星等4款不同風味氣泡水後，近日再新增小黃瓜口味的「水手木星」，以及芒果口味的「水手金星」兩款新品，包裝一亮相就讓美戰粉敲碗頻問哪裡買。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-15 10:07:33
《美少女戰士》播出以來，在全球累積無數的死忠粉絲，隨著Netflix熱播《美少女戰士》劇場版動畫，讓消費者再次重溫經典。直到今日，每當《美少女戰士》推出聯名商品，依然都能掀起市場討論熱潮，顯示美戰難以取代的獨特魅力。
Ocean Bomb去年推出4款美少女戰士氣泡水，分別是水手月亮（黃金柚風）、水手小月亮（荔枝風味）、水手火星（草莓風味）、水手水星（水梨風味），每款背面都有專屬的變身器圖樣。近日再新增小黃瓜風味的水手木星，以及芒果風味的水手金星，湊齊美少女戰士系列6款角色，每罐售價35元。
隨著民眾健康意識提升，以及天氣漸趨炎熱，可口可樂公司也推出全新無糖氣泡飲料品牌「OOHA」，首波同步上市3款新品，共有柚子海鹽、水蜜桃烏龍茶、荔枝乳酸口味，成份使用赤藻糖醇，強調0糖0卡0脂肪，搶佔台灣無糖氣泡飲市場。