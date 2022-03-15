遭蘇貞昌嗆聲　朱立倫：耍嘴皮、罵在野黨也不會有電

行政院長蘇貞昌今（15）上午至立法院備詢時，嗆國民黨主席朱立倫趕快查黨內賄選、還黨產，少來蹭聲量，又批國民黨立委蔣萬安沒有本事，就不要賣弄，「猴子自己爬得高才被看到猴屁股」。朱立倫受訪時說，這是轉移「欠電閣揆」、政府失能的招數，但蘇貞昌耍再多嘴皮、罵再多朱立倫、嗆再多蔣萬安，也還是沒電，解決問題比較重要，欠電的電火球真的沒用。
記者余祥／台北報導
2022-03-15 10:13:57
蔣萬安日前在立法院總質詢時嗆蘇揆不敢承諾穩定供電，被蘇反嗆「你祖父也承諾過反攻大陸」，立法院國民黨團不滿蘇揆反質詢、揚言杯葛，朱立倫也批評「欠電的電火球真沒效」。
朱立倫說，全民大家最擔憂就是缺電問題，工商企業受害最深的也是缺電，連中南部連農業都受害，大家都說「欠電的電火球沒用了」，對蘇貞昌應是很大的警醒，不要再耍嘴皮子，趕快針對全國能源危機召開會議。
朱立倫說，民進黨不做國民黨來做，因此今天智庫召開會議，由學者、專家進行缺電議題的研討研討，未來北、中、南都會舉辦。
至於中常委選舉查弊進度為何，朱立倫說，改革不能停止腳步、查弊勿枉勿縱，會以兩個並重的方式進行，這週會對改革方案提出草案。
有中常委不滿新黨來國民黨的中廣董事長趙少康一直對國民檔指指點點，朱立倫說，黨改革腳步不停止，砲口一直針對外，任何人都不要當螃蟹，國民黨不要變成螃蟹黨。