藏毒心虛逃逸連撞三車　自撞分隔島遭逮

桃園市一名陳姓男子，因為車上藏有安非他命毒品，昨 （14）日晚間被員警攔停時因為心虛加速逃逸，連撞3車後自撞分隔島才被逮捕。全案依刑法及毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦；另跨越分向限制線（雙黃線）、 任意變換車道及闖紅燈等行政違規，依道路交通管理處罰條例舉發。
記者李春台/桃園報導
2022-03-15 10:17:00
桃園市政府警察局保安警察大隊表示，第一中隊員警於昨日20時50分左右，於桃園區民生路與民光東路口執行巡邏勤務時，發現陳男（46歲）駕駛黑色自小客車行車動線飄移不定，並屢屢跨越分向限制線（雙黃線），有危險駕駛之虞，員警見狀欲上前攔停該車，然陳嫌因心虛，非但不停車更加速逃逸。
保大員警隨即尾隨該車並呼叫線上警網支援，陳男一路逃逸，任意變換車道及闖紅燈，並不慎擦撞3輛自小客車，最後自撞於春日路與三民路分隔島，所幸過程未造成人員受傷，員警趁其動彈不得之際，因其涉嫌公共危險、肇事逃逸等罪將其逮捕，現場實施附帶搜索，並於車輛油箱蓋內查扣毒品安非他命1包（3.28公克），全案依刑法及毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。
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