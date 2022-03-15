別憋尿小心傷腎臟！醫指常見後果。找出原因，有尿要上。

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洪暐傑醫師表示，憋尿對身體最直接也最常見的影響就是細菌感染，尿液雖是代謝之下的廢物，但對細菌而言是營養豐富的養分，容易滋長細菌，經常、長期憋尿細菌感染的機率也就比較高，範圍涵蓋上、下泌尿系統，如尿道炎、膀胱炎，更嚴重也包括了腎臟，如腎盂腎炎，患者常見會出現腰痛、噁心、想吐、發燒等症狀，而這也可能增加腎臟功能受損的風險，如腎衰竭。且據統計腎盂腎炎比例女性比男性要高出許多，與尿道較短有關，尿道較短細菌感染的風險也較高，而鄰近的生殖系統也容易遭受波及，這點需多留意，男性也不能輕忽。而若細菌進入至血液當中，也可能引起敗血症，威脅到生命安全。
另一方面，經常憋尿也容易使得膀胱調節功能日漸下降，儲蓄尿液的能力逐漸變差，形成頻尿，讓人經常想上廁所，卻也未必是真的有多大的尿量。而相似情況但未必是因為憋尿所致，也包括了膀胱過動症，患者會常常想跑廁所，但也不見什麼尿量，目前普遍認為與生活壓力有關。
值得注意的是，憋尿不僅可能影響泌尿道系統、生殖系統，也可能影響到血管健康。洪暐傑醫師表示，研究發現憋尿確實可能使得血壓升高，視情況可能提升20~30 mmHg不等，不利於心腦血管健康，三高患者自然得多留意。
防憋尿傷腎、傷健康，醫：找出原因，有尿要上。
洪暐傑醫師表示，憋尿最常見的原因，往往就是因為忙碌想再撐一下，這種情況較好解決，民眾可提醒自己保持良好的排尿習慣，簡單而言就是正常的多喝水促進代謝，有尿要上，一天6~8次左右為常見，工作是為了讓生活更好，別反而因為工作反而讓身體壞了。另外，也應避免「一有尿就上」或「沒尿硬要擠」，這可能也會使得膀胱蓄水能力下降，過猶不及，有尿意再上即可。
另一種也不少見的憋尿原因，也包括了經常想跑廁所，如前述提到的膀胱過動症，這對患者來說也是相當困擾，若再加上生活繁忙，更會提升憋尿次數，也更進一步影響膀胱及身體健康，形成惡性循環。不過經常想跑廁所，未必就是膀胱過動症，醫師表示，頻尿的原因相當多，像是這種身體機能影響排尿意願的情況，應先進行檢查確認，再思考如何改善才是上策，找出背後真正的原因以解除這樣的惡性循環，例如膀胱過動症若檢查非疾病影響，可嘗試從調整生活壓力著手，大多患者就能有明顯改善。
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