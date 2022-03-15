開倒車？緬甸政變害經濟　仰光缺電、民眾沒水可用

緬甸政變爆發逾1年，在國際制裁、外資撤出以及民眾抗爭不斷的情況下，現在已是民生凋敝，缺水斷電的情況出現的更加頻繁。據法新社14日報導，原本熙來攘往的緬甸大城仰光（Yangon），竟出現民眾大排長龍，手持各式容器在街頭等待取水的景象，原因正是斷電後無法供水的緣故。隨著夏季用電高峰逐漸迫近，緬甸民眾的日常起居與經濟恐進一步惡化。
緬甸政變爆發之前，就已經存在缺電問題，但在軍政府上台後，缺水缺電的問題更加嚴重。上週，軍政府宣布，將原本就供應不穩的電力再減供7天，並將缺電問題歸咎於國際油價飆漲以及反政府武裝分子對於基礎設施的破壞。現在，擁有700萬人口的仰光有越來越多人生活在黑暗中，且家中無水可用。
一位緬甸民眾Ko Aun與其他30人在仰光北部排隊等待取水，他感嘆，「做飯還可以燒柴，但是沒有水就沒辦法活；而且，就算有電，供水系統沒有運作，也沒有辦法煮任何東西」。他描述的情況在緬甸相當常見，尤其在夏日，緬甸的供電時常超載。
一位自願送水的志工Htun Htun則表示，3月來，志工團每天都接到150通至200通的求援電話；今天，團隊正在向3000戶家庭提供用水，但過去夏季就已經很常缺水電，今年情況又更嚴重。
目前，緬甸民眾處在抗爭與缺乏難源供應的兩難之中，去年7月，仰光的電力供應商曾警告，緬甸人民如果為了抵制軍政府不願支付帳單，那電力就會被中斷。