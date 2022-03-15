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外資看衰、股王矽力又趴地慘跌停　跌破3000元大關

▲電源管理IC大廠、股王矽力-KY宣布股票分割，但近期股價弱勢，甚至跌破3000元大關。（圖／取自矽力官網）
▲電源管理IC大廠、股王矽力-KY宣布股票分割，但近期股價弱勢，甚至跌破3000元大關。（圖／取自矽力官網）

記者許家禎/台北報導

2022-03-15 10:47:31

電源管理IC大廠、股王矽力-KY，雖然之前表示對今（2022）年營運展望樂觀，但上周四（10日）宣布股票分割，屆時台股股王寶座將換人，且去年第4季毛利率與獲利表現不如市場預期，再加上部分外資看衰、下調目標價，因此今（15）日矽力股價持續弱勢，依舊趴地不起慘跌停，並跌破3000元大關，來到2770元。

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矽力本月11日法說會，會上董事長陳偉表示未來新能源車、工業、伺服器等需求強勁，並看好碳中和、綠能等需求帶動下，類比IC產業未來數年成長率將高於整體半導體業。並期望2026年營收達20億美元，與去年7.68億美元相比，等同近5年營收將成長160%。

但其實10日矽力公告，經董事會通過，普通股每股面額變更為新台幣2.5元，也就是一股拆四股，拆分後已發行股數從9.46萬張增至37.87萬張，成為台股第一檔股票分割的千金股，但仍需股東會同意。

看看國際大廠Google母公司Alphabet、亞馬遜近期紛紛宣布股票分割、1股拆20股，之前蘋果也多次將股票分割，股票分割除了讓投資人可用更輕鬆的價格購入股票，也能增加資金流動，原本是美事一樁，但矽力股票分割顯然不受投資人青睞，近期股價跌多。

再加上矽力受晶圓代工報價調漲，加上業外損失影響，矽力去年第4季毛利率滑落至54.04%，低於市場預期的55%左右水準，也較第3季下滑2.21個百分點，歸屬母公司淨利13.81億元，同樣低於市場預期的18.5億元水準。

即便電源管理IC今年持續緊缺，但外資法人憂心整體經濟恐有變數，再加上競爭對手德州儀器擴充產能，因此有部分外資調降目標價。其中有亞系外資認為矽力持續擁有市場訂價權，維持矽力優於大盤評等、目標價4300元。但另一家亞系外資對毛利率有疑慮，因此維持買進評等，但目標價一口氣自5800元調降至4800元。

至於美系外資部分，有的看好矽力可望成為車用市場新星，重申加碼評等，目標價則維持6200元。但另一家美系外資則認為矽力在終端市場上有風險，2022到2023年獲利恐衰退，減碼評等，目標價由3600元下修到3500元。

也因此，矽力股價近期持續弱勢，10日宣告分割股票、11日股票跌4%，收在3415元，昨（14）日慘跌停，收在3075元，今日股價也繼續趴地不起，跌305元，來到2770元。

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