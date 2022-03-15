中一中學生會要求道歉！王浩宇回應了　網友卻罵翻

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但依據學生昨天（15日）公開的原始報告，該份作業是一份正常的簡報檔，裡面有王力宏和古人的哏圖，但沒有任何嘲笑老師的內容，師生爭執點在超出課程學習範圍與學生報告時唸課文。網友洗爆王浩宇臉書，批評「最該適可而止的是你」、「霸凌無辜的學生，你的良心不會痛嗎？」王浩宇緊急撤文，被網友批評他敢做不敢當。
昨晚一中學生會發出書面聲明，強調5名學生已經同意依校內正式管道，由校事會議決議是否由調查小組進行調查，並在事件終結後由校方對外公佈資訊。學生會同時指王浩宇不實指控、嚴重傷害4位學生（製作報告者）的名譽，要求澄清與道歉。
王浩宇上午在臉書發文，承認不該聽信校友相關討論就發言評論，有必要向當事學生道歉。但他也認為，老師確實沒有違反任何教學規定，學生和她發生衝突、拍攝PO網，造成後續對老師的各種公審、言語霸凌，實在沒有必要。並指「連大法官都說學生錄影站不住腳」。
網友看了王浩宇的「道歉文」卻更火了，質疑他「道歉就道歉，還要各打五十大板，真有你的」、「你是怕你這裡火燒的不夠旺嗎？」、「你聽信校友相關討論，就發言評論讓人轉發造成輿論，造成後續對這些學生的各種言語霸凌，你就非常有必要？」