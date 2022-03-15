COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

中一中學生會要求道歉！王浩宇回應了　網友卻罵翻

▲學生提供的簡報原始檔，哏圖是王力宏，沒有任何嘲諷老師的圖像與文字。（圖／資料畫面，2022.03.15）
▲學生提供的簡報原始檔，哏圖是王力宏，沒有任何嘲諷老師的圖像與文字。（圖／資料畫面，2022.03.15）

記者顏幸如／台中報導

2022-03-15 10:57:082022-03-15 11:02:42

中一中音樂課師生衝突事件，高雄市議員參選人王浩宇指稱，導火線是學生用藝人白雲照片搭配牽亡歌、惡意取笑老師。他並質問做報告的學生「你的良心不會痛嗎？」但事後證實王浩宇的爆料是烏龍一場，台中一中學生會要求他公開澄清，王浩宇今在臉書道歉，卻被網友批評顧左右而言他。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王浩宇前晚在臉書貼文，指中一中事件係老師因長相長期被學生霸凌取綽號，陳姓學生報告時刻意放了藝人白雲照片，並搭配牽亡歌，才導致老師情緒失控。他並強調「資優生不一定就是對的」、「同學請適可而止，取笑人家長相還在媒體帶風向，你的良心不會痛嗎？」網路風向因此一面倒、批評學生太惡劣。

▲王浩宇批判學生的貼文已撤下。（圖／王浩宇臉書，2022.03.15）
▲王浩宇批判學生的貼文已撤下。（圖／王浩宇臉書，2022.03.15）
但依據學生昨天（15日）公開的原始報告，該份作業是一份正常的簡報檔，裡面有王力宏和古人的哏圖，但沒有任何嘲笑老師的內容，師生爭執點在超出課程學習範圍與學生報告時唸課文。網友洗爆王浩宇臉書，批評「最該適可而止的是你」、「霸凌無辜的學生，你的良心不會痛嗎？」王浩宇緊急撤文，被網友批評他敢做不敢當。

昨晚一中學生會發出書面聲明，強調5名學生已經同意依校內正式管道，由校事會議決議是否由調查小組進行調查，並在事件終結後由校方對外公佈資訊。學生會同時指王浩宇不實指控、嚴重傷害4位學生（製作報告者）的名譽，要求澄清與道歉。

王浩宇上午在臉書發文，承認不該聽信校友相關討論就發言評論，有必要向當事學生道歉。但他也認為，老師確實沒有違反任何教學規定，學生和她發生衝突、拍攝PO網，造成後續對老師的各種公審、言語霸凌，實在沒有必要。並指「連大法官都說學生錄影站不住腳」。

▲王浩宇今天（15日）在臉書發「道歉文」。（圖／王浩宇臉書，2022.03.15）
▲王浩宇今天（15日）在臉書發「道歉文」。（圖／王浩宇臉書，2022.03.15）
網友看了王浩宇的「道歉文」卻更火了，質疑他「道歉就道歉，還要各打五十大板，真有你的」、「你是怕你這裡火燒的不夠旺嗎？」、「你聽信校友相關討論，就發言評論讓人轉發造成輿論，造成後續對這些學生的各種言語霸凌，你就非常有必要？」

學生報告「牽亡魂」惹怒音樂老師　中一中這樣回應

議員指王浩宇轉述有誤　學生的梗圖是王力宏不是白雲

無關白雲、牽亡歌　中一中還原老師暴怒真相：學生唸課文

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意義務役役期延長至1年或10個月？

支持
不支持
85.02%14.98%
2022-03-14-2022-03-22
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀