名家論壇》鈕則勳／蔣萬安對戰蘇貞昌　絕地反攻的關鍵

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況且，不論黃珊珊以無黨籍參選或民眾黨提名，均能獲得兩成以上的支持，從調查中來看，蔣都輸陳約三個百分點，黃明顯搶到蔣的藍軍選票，這是第三個警訊。基於此種情勢的逆轉，蔣萬安勢必強化自己的攻擊力道，跳脫「溫良恭儉讓」的傳統框架，火力全開強力質詢蘇貞昌，並在社群上加碼回擊，勢屬必然。畢竟藍軍現今士氣低迷，支持者期待的早已不是傳統的「乖乖牌」，而是能鼓舞士氣、戰力強大的「英雄」、甚至是具「梟雄」形象的中興之主，蔣在策略上轉換或許已經深刻體會這點 ; 況且就行銷戰略來說，挑戰品牌當然應該用攻擊戰，特別是面對民進黨這個一黨獨大的優勢品牌，蔣不能因為自己在多次民調中領先，就以領導品牌自居，收斂自己的砲火，只有強化攻擊力之後，早已渙散的藍軍基本盤才有再鞏固的可能。
而蔣萬安的另一個弱點則是媒體議題設定的能力不夠強，畢竟他在回應媒體提問及社群貼文時多只有四平八穩的論述，連記者都認為蔣的論述很難下標題，有點不痛不養，在回應及貼文沒有亮點的情況下，鮮少看見蔣的社群或是回應能主導議題版面、形成大聲量的話題 ; 相對於他的競爭對手陳時中作為防疫中心指揮官，黃珊珊作為台北市副市長且主導北市防疫，本就有媒體聚焦關注及議題設定可能的情況下，一來一往，蔣不僅在媒體聲量的部分明顯弱勢，更讓陳、黃還都能藉職務之便凸顯自己的治理、政策制定及危機處理能力，這時只當過立委的蔣要與陳、黃二人較勁，或許早已陷在別人所設定的戰場中。
基於此，蔣只強化攻擊火力未必足夠，在媒體的回應論述上也得改弦更張，凸顯亮點、強化專業、建構話題，不要想著各方討好、不能只打安全牌、不要認為衝突會將自己陷在爭議中 ; 特別是在網路社群時代，想滿足基本盤的需求，就只能在同溫層中取暖，能跨出同溫層，藉由精準議題的建構與論述炒成熱議話題，向中間選民開拓選票，才能突顯蔣萬安的企圖心與霸氣，也更能從乖乖牌蛻變成主導議題的設定者。
最後，為了讓蔣萬安維持原本優勢能夠當選，朱立倫的黨中央應該採取「北桃連動」的戰略，亦即桃園市長提名應和蔣萬安能夠多方面互補，其實台北市議員羅智強便是桃園市長提名的適合人選，不僅蔣、羅兩人都是中壯派，且羅的個性亦能和較溫和的蔣能互補，攻擊火力也強，同時網路聲量高，具創意操作能力，創意造勢活動也能和蔣一起相互拉抬，蔣、羅強強聯手格局形成，國民黨最強的新北市長侯友宜順勢加入可能機會才高，如此藍軍北台局勢才能穩定。朱立倫千萬不能受限於桃園原本的地方勢力，而畏首畏尾，深怕羅智強加入戰局就會影響桃園地方對朱原本的支持，畢竟現今選戰網路空戰的重要性與日俱增，只受限傳統陸戰框架，迷信地方派系或已然式微組織力量，或許只有敗選一途 ; 年初民進黨空降的林靜儀及民進黨藉空戰ＫＯ在地組織人脈豐沛的傳統勢力顏家的殷鑑不遠，朱立倫若能再反思品味，或許能有一番不同的決策作為。
台北市長選戰已然開打，國民黨能否拿回北市執政權，就看蔣萬安的格局氣魄，與朱立倫是否能跳脫傳統的老梗框架了。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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