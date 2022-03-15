中國本輪疫情超過萬人確診　逾60名官員被問責

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根據中國人民日報所屬的醫藥媒體健康時報調查，從2月至今，中國至少有5省市對防疫不力的地方官員開鍘，被問責的人超過60人。當中不乏有人因此丟了烏紗帽。
中國廣東省東莞市14日起封城7天，封城期間公車、地鐵暫時停運，工廠企業、產業園區採封閉式管理，全市執行多輪核酸檢測。據報導，東莞市的疫情始於3月初，經廣東省委和東莞市委研究調查後決定，免去廣東省公安廳副廳長黃守應等6人職務，同時針對履職不力的調查同步進行中。
吉林省是本次疫情的重災區，每日新增確診人數動輒破千。根據吉林省政府新聞辦公室官方微博「吉林發布」12日通報，由於在疫情防控任務上失責，因此免除吉林市市長王路、長春市九台區區長李欣的職務。
此外，九台區也有多名學校幹部遭到免職調查。
報導提到，山東青島市紀委監委近日通報當地17名官員因為「風險隱患警惕性不高，麻痺大意，疫情防控措施落實不力」而被處分；2月開始爆發疫情的內蒙古呼和浩特市、包頭市，也有多名地方行政官員、疾控中心相關人員被免職。
於此同時，遼寧省葫蘆島市則一口氣開鍘22官員，從鄉黨委書記、鄉長，到縣衛健局局長。
報導引述相關紀檢監察機關表示，將會進一步調查這些官員、負責人的責任。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110315