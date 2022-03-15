iPhone口罩解鎖來了！ iOS 15.4上線 達人：放心更新
終於來了！iPhone 最新作業系統iOS 15.4正式上線，搶在綠色系的iPhone 13系列和iPhone SE3開賣前推出，此版本最讓人期待的就是支援「口罩Face ID解鎖」，更新之後不需要透過Apple Watch或是拉下口罩就能解鎖手機，今(15)日凌晨開放更新後，就有不少PTT網友直衝一波， 對於口罩解鎖也頗為滿意，「口罩解鎖真的快」、「秒解，太快、太扯！」，而且終於可以改密碼了，原本為了方便設定「4個0」解鎖的用戶能改更複雜的密碼增加手機安全性，之前使用Apple Watch解鎖的用戶也開心回應：「終於可以換別支手錶出門了。」、「比手錶還好，Line pay終於可以無腦解鎖了！」
針對 iOS 15.4上線，3C達人Tim哥真心給推：「放心更新！」在實際測試發現，不僅解鎖速度超快，舊手機發熱情形也有改善。這次更新後系統的穩定度、順暢度都還算不錯，以往經常會出現的手機過熱、耗電異常、App閃退等狀況，目前都還沒有嚴重的災情傳出。
《NOWnews今日新聞》也實際使用iPhone 13 Pro「口罩Face ID解鎖」，針對此功能記者也實際測試過，解鎖速度相當靈敏，甚至戴著口罩和安全帽都能秒解鎖，但面罩必須掀開才行，且在暗處也相當順利，的確是相當方便，還能支援支付，使用LINE Pay 支付也不需要按密碼，直接刷臉結帳，結帳速度更快，但目前僅限iPhone 13、12系列手機有支援此功能。
除此之外，iOS 15.4還新增 Siri 中性聲音選項、 112 個全新 emoji 表情圖案、數位疫苗證明加入 Wallet 錢包、Podcast 加入條件篩選功能，另有同播共享技術，使用者與親友進行 FaceTime 通話時分享體驗；「專注模式」幫助使用者降低干擾，「Tap to Pay」功能，讓 iPhone 變成收銀機。
這次更新後系統的穩定度、順暢度都還算不錯，以往經常會出現的手機過熱、耗電異常、App閃退等狀況，目前都還沒有嚴重的災情傳出。