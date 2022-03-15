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2022烘焙大賞Top 30出爐　「拉麵布丁、麵包冰吃」刷三觀

▲首屆「台灣烘焙大賞Top 30」結果出爐，集結30大烘焙好味，近年來在網路暴紅的「拉麵布丁」也入列。（圖／業者提供）
▲首屆「台灣烘焙大賞Top 30」結果出爐，集結30大烘焙好味，近年來在網路暴紅的「拉麵布丁」也入列。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-15 12:12:37

麵包、甜點總能帶來幸福感，琳瑯滿目的烘焙商品，怎麼吃也吃不完，不過人生必嘗的30大烘焙好味不能錯過。台北市糕餅商業同業公會舉辦首屆「台灣烘焙大賞Top 30」，透過網路聲量及12位評審團，遴選出30大烘焙名品，網友力推款款必吃、「幾乎沒有雷」。3月18日至3月20日在台北國際烘焙暨設備展設有Top 30展區，民眾拍照打卡分享後，就能品嘗入圍商品。

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「2022台灣烘焙大賞Top 30」榜單正式出爐！台北市糕餅商業同業公會首次舉辦，先以網路聲量為初審，並集結12位具影響力的名人擔任評審團，提出一份同時具專業評選，並兼顧消費者聲音的名單。入圍品項Top 30不分名次排序，評審陳永信表示，「拉麵布丁」的新奇度讓他印象深刻。評審之一的台北老爺大酒店點心房主廚林呈憲提到，麵包從以前認為要熱熱吃的觀念，到現在也可以冰冰的吃，突破傳統觀念的吃法是這次競賽的一大亮點。

▲台灣首屆「2022台灣烘焙大賞Top 30」結果出爐。（圖／業者提供）
▲台灣首屆「2022台灣烘焙大賞Top 30」結果出爐。（圖／業者提供）
本次入圍榜單有四款飽食類烘焙品，團購王查理布朗烘焙的「水嫩貝果」，冰冰吃像吃冰淇淋，熱熱吃用小烤箱烤6分鐘像現烤出爐；法蘭司烘焙的「維也納牛奶麵包」，內餡香濃、麵包Ｑ軟有韌性，以及吳寶春店內明星商品「酒釀桂圓麵包」，選用龍眼乾搭配紅酒、胚芽及核果，風味及口感俱佳，皆獲得評審團喜愛。

▲榜單中4款飽食系烘焙品相當受評審青睞。（圖／業者提供）
▲榜單中4款飽食系烘焙品相當受評審青睞。（圖／業者提供）
Top 30也有大人系口味，愛吃鹹的饕客，首推美雅食品行的「宜蘭蔥餅」，用牛舌餅外型搭配宜蘭三星蔥內餡，口感香氣濃郁。堅果愛好者別錯過上信饌玉的「雙饗豆塔禮盒」，原味和椒香一次滿足。阿默蛋糕的「荷蘭貴族手工蛋糕」，多年來維持穩定品質，評審裴志偉表示：「看起來單純的蛋糕體，實際上烘烤不易，層層均勻，蛋糕細膩度與保濕性俱佳。」。

▲鹹香的大人系口味，連成年人都擋不住誘惑。（圖／業者提供）
▲鹹香的大人系口味，連成年人都擋不住誘惑。（圖／業者提供）
不少濃濃文青氣息的商品也齊入圍，悄悄好食的「花生古路米司康」外酥內軟，評審張國榮稱讚：「把平凡的司康變得有特色」。壹玖木巷的「司康黑糖肉桂捲」，將司康用肉桂捲的方式呈現，酥脆的司康外皮捲上自製的黑糖肉桂醬內餡，表層擠上清爽的檸檬糖霜，增添豐富的味覺層次。

到台南必吃的NINAO Gelato蜷尾家經典冰淇淋，也以「沒錯，就是蜷尾家愛的雪餅」入圍，翻轉經典冰淇淋三明治。想要享受食材的純樸風味，推薦吃紅磚布丁的「傳統焦糖烤布丁」；年年秒殺的法朋烘焙甜點坊蛋黃酥，絕對是文青中秋送禮首選，評審呂昇達表示：「法朋蛋黃酥口感層次鮮明，豆沙綿密度遠超乎想像。」

▲充滿文青風的人氣商品紛紛入圍。（圖／業者提供）
▲充滿文青風的人氣商品紛紛入圍。（圖／業者提供）
▲2022台灣烘焙大賞Top 30（不分名次）入圍清單。（圖／記者黃韻文製表）
▲2022台灣烘焙大賞Top 30（不分名次）入圍清單。（圖／記者黃韻文製表）

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