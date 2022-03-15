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俄羅斯入侵烏克蘭　外交部呼籲中國譴責戰爭暴行

▲外交部發言人歐江安呼籲中國譴責俄國戰爭暴行。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.15）
▲外交部發言人歐江安呼籲中國譴責俄國戰爭暴行。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.15）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-15 12:27:36

俄羅斯入侵烏克蘭，引發歐洲自二戰後最大軍事衝突。外交部今（15）日呼籲中國身為聯合國安全理事會常任理事國，應譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，並配合國際社會的積極措施，以制止俄羅斯在烏克蘭的暴行。

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外交部今日例行記者會上，媒體詢問美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）14日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在羅馬進行會談，美方曾對中國與俄羅斯結盟及北京在台海的挑釁行為等表達關切。外交部發言人歐江安表示，外交部一向密切注意美國與中國高層互動情形，並在台北及華府與美方均有緊密良好及順暢的溝通管道。針對這次會談的安排及會談的情形，美方已在事前及事後第一時間向我方簡報，但是基於雙方慣例及默契，相關細節不便對外說明。
 
甌江安指出，自拜登政府上任以來已多次強調對台灣的支持與承諾「堅若磐石」（rock-solid），此立場不僅反映在美方月前發布的印太戰略報告中，也透過派遣跨黨派資深訪團抵訪台灣等方式，以實際行動力挺台灣。面對中國政府施加的軍事、外交及經濟威脅，將持續加強與美國及其他理念相近國家的合作與協調，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

外交部也呼籲，中國做為聯合國安全理事會常任理事國，也應採取具體作為，譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，並配合國際社會的積極措施，以制止俄羅斯在烏克蘭的暴行。

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