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中一中爭議！王浩宇烏龍爆料遭撻伐　快析：無助低迷聲量

▲王浩宇宣布參選高雄議員，不過聲量長期低迷，靠烏龍爆料提升聲量，QuickseeK快析輿情認為，此舉無助大選。（圖／翻攝自王浩宇臉書）
▲王浩宇宣布參選高雄議員，不過聲量長期低迷，靠烏龍爆料提升聲量，QuickseeK快析輿情認為，此舉無助大選。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-03-15 13:34:07

台中一中學生日前在音樂課報告南北管與牽亡魂，與音樂科呂姓教師爆發口角爭執，前議員王浩宇13日晚間透過臉書聲援說，因有學生故意用藝人「白雲」的照片，才讓呂師情緒失控，但立即遭當事學生貼出完整報告打臉，隨後還偷偷刪掉烏龍爆料文章，遭到台中一中學生會強烈要求道歉，今（15）日才終於發文道歉，卻也已飽受輿論撻罰。

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▲（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）
▲TPOC台灣議題研究中心分析此次爭議事件下網友的的留言。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析此次爭議事件下網友的3萬餘則留言以觀察輿論風向，結果發現，在王浩宇烏龍爆料之前，多數網友都已對學生方抱持同情立場，風向主題前五名的相關留言分別為「同學認真準備報告不應被刪除內容」，佔整體留言的7.8％、「老師情緒控管有問題」佔6.9%、「白雲招誰惹誰了？」意即認為白雲綽號並非貶義者，佔5.4％、「南北管怎麼了？」意即認為南北管也是音樂該受尊重，佔2.7％、「音樂老師怎麼這麼沒氣質？」佔2.5％。整體而言，排名前五的留言主題聲量達整體的4分之1。而過去以網路空戰起家的王浩宇卻選擇「逆風爆料」，在未查證的狀況下就貼出批評學生的文章，遭學生們狠打臉，可說對輿情的判斷完全錯誤。

QuickseeK快析輿情表示，王浩宇近期頻頻發出烏龍爆料，這並非頭一遭，例如3月5日發文稱立場親俄羅斯的烏克蘭克利福洛市（Kryvyi Rih）市長巴夫洛夫（Konstantin Pavlov）因頭部中彈命喪自宅，是「戰爭下的犧牲者」，結果遭揭穿此人去年8月就已過世，事後王浩宇刪文卻仍被網友罵爆，單日相關聲量2083則，而這次「白雲類比老師」的烏龍爆料聲量也有2050則。

▲（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）
▲王浩宇近期的網路聲量走勢。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）
QuickseeK快析輿情指出，進一步分析王浩宇近期的網路聲量走勢，數據揭露，王浩宇從1月中旬起的120日與90日聲量均線已經呈現「平緩」狀態多時，且總體而言呈現下降趨勢，而以近兩個月來說，每日的聲量大多低於500則，其中僅因兩次烏龍爆料爭議事件讓聲量上升，但是可以發現的是，30日聲量均線一路都落於中長期均線之下，代表王浩宇的網路操作無法扭轉聲量長期低迷的頹勢。

QuickseeK快析輿情認為，目前王浩宇似乎只能靠發表烏龍爆料、極端言論再被罵來創造短暫聲量，以社群經營角度而言，缺乏穩健的日常題材，對中長期的聲量實在難有正面助益。

QuickseeK快析輿情說，王浩宇去年遭「高票」罷免，慘淪史上首名被罷免的直轄市市議員，之後南下轉戰高雄市三民區市議員拚初選，儘管他擁有全國高知名度，掛看板、勤站路口展現「誠意」，仍舊被地方人士看衰，甚至有民調指出他一直無法擠進「安全名單」。

另一方面，網路數據也揭露，王浩宇自從被罷免後，網路聲量早已大不如前，雪上加霜的是，本次事件延燒兩天後風向、各方說法已經相當明朗，王浩宇卻嚴重誤判情勢，甚至又再度在沒查證下擅發爆料指控，凸顯出他的網路經營不僅是總聲量在衰退，且每次操作的品質也在退步，原本居優勢的空戰能力下滑，就算今年僥倖在「熱身賽」的議員初選突破重圍，年底大選選情恐仍不樂觀。（編輯：孫唯容）

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