中一中爭議！王浩宇烏龍爆料遭撻伐　快析：無助低迷聲量

我是廣告 請繼續往下閱讀
QuickseeK快析輿情表示，王浩宇近期頻頻發出烏龍爆料，這並非頭一遭，例如3月5日發文稱立場親俄羅斯的烏克蘭克利福洛市（Kryvyi Rih）市長巴夫洛夫（Konstantin Pavlov）因頭部中彈命喪自宅，是「戰爭下的犧牲者」，結果遭揭穿此人去年8月就已過世，事後王浩宇刪文卻仍被網友罵爆，單日相關聲量2083則，而這次「白雲類比老師」的烏龍爆料聲量也有2050則。
QuickseeK快析輿情指出，進一步分析王浩宇近期的網路聲量走勢，數據揭露，王浩宇從1月中旬起的120日與90日聲量均線已經呈現「平緩」狀態多時，且總體而言呈現下降趨勢，而以近兩個月來說，每日的聲量大多低於500則，其中僅因兩次烏龍爆料爭議事件讓聲量上升，但是可以發現的是，30日聲量均線一路都落於中長期均線之下，代表王浩宇的網路操作無法扭轉聲量長期低迷的頹勢。
QuickseeK快析輿情認為，目前王浩宇似乎只能靠發表烏龍爆料、極端言論再被罵來創造短暫聲量，以社群經營角度而言，缺乏穩健的日常題材，對中長期的聲量實在難有正面助益。
QuickseeK快析輿情說，王浩宇去年遭「高票」罷免，慘淪史上首名被罷免的直轄市市議員，之後南下轉戰高雄市三民區市議員拚初選，儘管他擁有全國高知名度，掛看板、勤站路口展現「誠意」，仍舊被地方人士看衰，甚至有民調指出他一直無法擠進「安全名單」。
另一方面，網路數據也揭露，王浩宇自從被罷免後，網路聲量早已大不如前，雪上加霜的是，本次事件延燒兩天後風向、各方說法已經相當明朗，王浩宇卻嚴重誤判情勢，甚至又再度在沒查證下擅發爆料指控，凸顯出他的網路經營不僅是總聲量在衰退，且每次操作的品質也在退步，原本居優勢的空戰能力下滑，就算今年僥倖在「熱身賽」的議員初選突破重圍，年底大選選情恐仍不樂觀。（編輯：孫唯容）