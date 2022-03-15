新北民眾收到警告別緊張！3大電信明天測試災防告警系統
在新北市八里區十三行博物館周邊民眾請留意，明（16）日上午10時到12時，包括中華電信、台灣大哥大、遠傳電信三大電信業者將實施不定期災防告警系統測試作業，提醒民眾如果收到相關警示聲響與震動時勿須恐慌，可以忽略不予理會。「災防告警細胞廣播訊息系統」詳細內容，可參考國家通訊傳播委員會官網「災防告警服務專區」。
為配合災防主管機關在監測到災害時，可透過系統對特定區域民眾發度告警訊息，讓民眾提早掌握到災害訊息應變，各家電信業者都會不定期針對特地區域進行演練。明天上午10時到12時，上述三大電信業者將針對新北市八里區十三行博物館周邊進行訊息測試，民眾不須擔心緊張。
電信業者表示，「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動。預設關閉之「每月測試用訊息」頻道之開啟/關閉操作說明可參閱影片，或洽各家業者客服專線確認。
明日發送訊息內容如下：
【災防告警訊息測試】每月訊息發送測試，敬請見諒，電信業者共同關心您。Public Warning System is testing, please don’t panic.