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投入綠營初選非關派系之爭　前主播陳乃瑜：為了孩子

▲今日的掃街活動是陳乃瑜參選初體驗，張銘祐、卓冠廷和山田摩衣也扮演起麥克風手，向市民大力推薦陳乃瑜。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.15）
▲今日的掃街活動是陳乃瑜參選初體驗，張銘祐、卓冠廷和山田摩衣也扮演起麥克風手，向市民大力推薦陳乃瑜。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.15）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-15 12:30:04

棄媒從政的前新聞主播陳乃瑜，今（15）日在張銘祐及爭取民進黨新北市第8選區議員提名的卓冠廷、第5選區山田摩衣的陪同下，前往新店區的惠國市場掃街，盼爭取民進黨新北市第9選區議員的提名；陳乃瑜表示，將延續張銘祐對選區的承諾，合力打造「新板土連線2.0」。

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▲陳乃瑜表示，與宣布退選的張銘祐是媒體工作舊識，接下來她將接續張銘祐對新店區的承諾；並以前主播入陣的方式，與卓冠廷、山田摩衣組「新板土連線2.0 」。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.15）
▲陳乃瑜表示，與宣布退選的張銘祐是媒體工作舊識，接下來她將接續張銘祐對新店區的承諾；並以前主播入陣的方式，與卓冠廷、山田摩衣組「新板土連線2.0 」。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.15）
外傳陳乃瑜投入黨內的初選，是要對英系的黃琳宣戰？陳乃瑜認為，「沒有覺得是對決或不對決」，反而覺得新店人好幸福，有很多很優秀的人要出來，且從她的臉書經營來看，並沒有分派系，台灣的未來就是要－「不能有派系之爭」的概念；至於看板的爭議，陳乃瑜回應，無論是媒體或政壇，新北市議員彭佳芸都是她的前輩，她與彭佳芸有很多相似的地方，會持續以彭佳芸為榜樣。

陳乃瑜指出，作為一個媒體人，她一直堅持著理想與信念，將每個事件真實地呈現給視聽人，她也在這些事件裡，看見了民主自由與台灣作為獨立國家的重要性；坦言過去的工作是轉述事實，帶領視聽人關心公共的議題，但都是作為事件的記錄者，這次會選擇改變角色投入選戰，「是因為有了孩子」，為了下一代的未來，必須堅守台灣價值，因此盼以更有力量的方式實現這些目標。

娘家在新店的陳乃瑜提及，新店乘載著外婆和她的點點滴滴，從她出生到出嫁後，都仍將新店視為自己的家，決定回來新店投入民進黨新北市第9選區的市議員初選；距離初選的時程，剩不到2個月，陳乃瑜呼籲大家，能幫她向第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）的鄉親多多宣傳，未來接到電話民調時，大聲說出「唯一支持陳乃瑜」。
 

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