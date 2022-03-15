疫情下大缺工！馬來西亞與印尼將簽備忘錄 緩解看護工荒
馬來西亞過去仰賴大量移工來支撐國家經濟與長照服務，但近年來卻因疫情大鬧缺工。馬來西亞勞動部長沙拉瓦南（M.Saravanan）14日表示，本週將與印尼針對看護工招聘簽署諒解備忘錄（MOU），簽署儀式會在印尼首都雅加達舉行，以緩解國內對移工的迫切性。
針對看護工的招聘與安置保護問題，馬來西亞以及印尼即將於本週簽署諒解備忘錄，這場簽字儀式將在雅加達舉行。沙拉瓦南表示，馬來西亞透過國內投資創造了148300個新工作機會，但其中有73.9%的職缺屬於3D（骯髒、危險、困難）的技術和半技術類別，因此對於移工的需求仍相當高。
兩國原訂於今年2月8日簽訂協議，但因部分內容尚未達成共識，因此簽署儀式遭到推遲。當時兩國分歧的部分包括，印尼希望馬來西亞能夠廢除一個線上看護聘僱系統，該系統允許馬來西亞雇主透過非正規的方式引進移工；其次，印尼也認為，馬來西亞不應允許「簽證轉換」，尤其是觀光簽證轉換成工作簽證，因為這可能會衍生出強迫勞動、人口販運等問題，且簽證申請費用也不應該由移工自行負擔。此外，印尼政府還要求馬來西亞必須在法律基礎上，保障海外移工的安置與安全，完善移工福祉。
當時簽署儀式未能如期舉行，沙拉瓦南表示，兩國已對於看護工只能在最多6人的家庭中工作、建立線上化單一平台進行移工招募，以及移工的薪資待遇等方面達成共識。